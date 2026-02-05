Θανάσης Σκουρτόπουλος: Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον αδικοχαμένο κόουτς
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, μόλις στα 60 του χρόνια, βυθίζοντας σε θλίψη το ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήδη είχε ευχηθεί συλλυπητήρια στο πλαίσιο των δηλώσεών του, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αλλά και η ΑΕΚ έπραξαν το ίδιο, ενώ και η ΕΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα.
Αυτοί έκαναν όμως απλά την αρχή. Ας δούμε συνολικά όλα τα μηνύματα από πρώην παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου, αλλά και των ομάδων...
Ο εκλιπών υπήρξε προπονητής της ομάδας μας και η απώλειά του βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ.— IRAKLIS BC (@IraklisBc) February 5, 2026
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…
