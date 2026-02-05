Ο θάνατος του Θανάση Σκουρτόπουλου σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ, με παίκτες, προπονητές, ομάδες και όχι μόνο, να αποχαιρετούν τον Έλληνα κόουτς.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, μόλις στα 60 του χρόνια, βυθίζοντας σε θλίψη το ελληνικό και όχι μόνο μπάσκετ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήδη είχε ευχηθεί συλλυπητήρια στο πλαίσιο των δηλώσεών του, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αλλά και η ΑΕΚ έπραξαν το ίδιο, ενώ και η ΕΟΚ έστειλε το δικό της μήνυμα.

Αυτοί έκαναν όμως απλά την αρχή. Ας δούμε συνολικά όλα τα μηνύματα από πρώην παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου, αλλά και των ομάδων...