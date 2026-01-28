Ο Άρης δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του EuroCup, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπαχτσεσεχίρ στο Sinan Erdem, για τη 16η αγωνιστική του EuroCup (28/1, 18:00). Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς βρίσκεται στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαχτσεσεχίρ, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση του Group A και έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs.

Η πρόσφατη νίκη επί της Σλασκ αύξησε τις πιθανότητες του Άρη για πρόκριση, αλλά αν θέλει να μην εξαρτηθεί από άλλα αποτελέσματα, είναι υποχρεωμένος να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια που απομένουν στη regular season απέναντι σε Μπαχτσεσεχίρ, Νεπτούνας και Κλουζ Ναπόκα.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες και ποντάρει στο καλό αγωνιστικό μομέντουμ της ομάδας του, η οποία προέρχεται από διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Group A

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής (28/1)

18:00 Μπαχτσεσεχίρ-Άρης

19:00 Νεπτούνας-Χάποελ Ιερουσαλήμ

20:30 Αμβούργο-Σλασκ

21:00 Βενέτσια-Τσεντεβίτα Ολίμπια

21:45 Μανρέσα-Κλουζ Ναπόκα

Κατάταξη

* Χάποελ Ιερουσαλήμ 12-3 * Μπαχτσεσεχίρ 10-5 * Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-5 Μανρέσα 9-6 Βενέτσια 8-7 Κλουζ Ναπόκα 8-7 Άρης 7-8 Νεπτούνας 6-9 Σλασκ 4-11 Αμβούργο 1-4

*Έχουν προκριθεί στα playoffs