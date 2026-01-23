Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν ενόψει της εκτός έδρας (28/1) αναμέτρηση με την Μπαχτσεσεχίρ.

Αρκετοί φίλοι του Άρη εκδήλωσαν ενδιαφέρον παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη και στον εκτός έδρας αγώνα (28/1) με την Μπαχτσεσεχίρ, ωστόσο, η τουρκική ομάδα δεν έχει σκοπό να παραχωρήσει εισιτήρια. Αυτό διεμήνυσε η ΚΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της συνιστώντας στους φίλους της ομάδας να μην ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη αν δεν έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο. «Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει τους φιλάθλους για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Bahcesehir, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη 28/01, για τη 16η αγωνιστική του BKT EuroCup.

Ενημερώνουμε ότι η γηπεδούχος ομάδα έδωσε στην ΚΑΕ το μίνιμουμ των προσκλήσεων που προβλέπει το BKT EuroCup, οι οποίες έχουν ήδη διατεθεί. Επίσης, σημειώνουμε ότι στην Τουρκία δεν μπορεί φίλαθλος να αγοράσει εισιτήριο αν δεν έχει την υπηκοότητα της χώρας, συνεπώς συνιστούμε στους φιλάθλους να μην ταξιδέψουν χωρίς εισιτήριο.

Τονίζουμε ότι πέρα από το μίνιμουμ αριθμό προσκλήσεων που προβλέπεται από τον κανονισμό, είναι στο «χέρι» της εκάστοτε γηπεδούχου ομάδας αν και πόσα εισιτήρια θα δώσει στη φιλοξενούμενη, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και το ίδιο ισχύει και για τη διοργανώτρια αρχή», αναφέρει.