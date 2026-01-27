Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα (28/01,19:00) με την Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη για την 16η αγωνιστική του Eurocup.

Ο Άρης βαδίζει επί της ζώνης των… τελικών σκοπεύοντας στην πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η νίκη επί της Σλασκ στο Βρότσλαβ αύξησε τις πιθανότητές του αλλά αν θέλει να μην εξαρτηθεί από άλλα αποτελέσματα, είναι υποχρεωμένος να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια που απομένουν απέναντι σε Μπαχτσεσεχίρ, Νεπτούνας αλλά και Κλουζ.

Το αυριανό (28/1) παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνει τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας δεδομένης της ποιότητας της τουρκικής ομάδας αλλά και της φόρμας στην οποία βρίσκεται. Αυτό πιστοποιείται μέσα από τα τελευταία αποτελέσματά της αλλά και την 3η θέση στην οποία βρίσκεται στο τουρκικό Πρωτάθλημα. Η αποστολή του Άρη ήδη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα προπονήθηκε στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα καθώς υπολογίζει σε όλους τους παίκτες και ποντάρει στο καλό αγωνιστικό μομέντουμ της ομάδας του η οποία προέρχεται από διαδοχικές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη.