Άρης: Τέλος ο Γκιουζέλης ο οποίος συνεχίζει στη Νυρεμβέργη
Η απόφαση πρόωρης διακοπής αυτής της συνεργασίας λήφθηκε πριν από περίπου έναν μήνα στη διάρκεια των ριζικών αλλαγών που «έτρεξαν» στους «κίτρινους». Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Γιώργος Γκιουζέλης ήταν σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας και συμφώνησε με τη Νυρεμβέργη – η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού Πρωταθλήματος – με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κι έτσι, η ΚΑΕ Άρης προχώρησε και τυπικά στη λύση του συμβολαίου και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.