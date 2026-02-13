Ο Γιώργος Γκιουζέλης αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Άρη και θα συνεχίσει την καριέρα του στη γερμανική Νυρεμβέργη.

Η απόφαση πρόωρης διακοπής αυτής της συνεργασίας λήφθηκε πριν από περίπου έναν μήνα στη διάρκεια των ριζικών αλλαγών που «έτρεξαν» στους «κίτρινους». Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο Γιώργος Γκιουζέλης ήταν σε διαδικασία αναζήτησης ομάδας και συμφώνησε με τη Νυρεμβέργη – η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού Πρωταθλήματος – με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κι έτσι, η ΚΑΕ Άρης προχώρησε και τυπικά στη λύση του συμβολαίου και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.