Μποχωρίδης ενόψει Final 8: «Θέλουμε να περάσουμε στα ημιτελικά και βλέπουμε»

Για τον θεσμό του Final 8 του Κυπέλλου και τους στόχους του Άρη στη διοργάνωση, αναφέρθηκε ο Λευτέρης Μπορωρίδης σε δηλώσεις του.

Ο Άρης είναι μία από τις οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, όπου θα λάβει μέρος από τις 17 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι στα προημιτελικά, με τον αρχηγό των «κίτρινων», Λευτέρη Μποχωρίδη να μιλάει για την αναμέτρηση, αλλά και τον θεσμό που γίνεται στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λευτέρης Μποχωρίδης:

– Ποιος είναι ο στόχος σας στο Allwyn Final 8;

«Σίγουρα η διοργάνωση του Κυπέλλου έχει τον δικό της χαρακτήρα, με έναν τίτλο να κρίνεται σε πέντε ημέρες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, από το να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Στο μυαλό μας βρίσκεται μόνο ο προημιτελικός με το Μαρούσι. Όταν μιλάμε για νοκ άουτ παιχνίδια, είναι δύσκολο να θέσεις συγκεκριμένο στόχο. Σε πρώτη φάση θέλουμε να περάσουμε στα ημιτελικά και βλέπουμε».

– Τι είναι αυτό που περιμένετε από την πρώτη σας αναμέτρηση στους προημιτελικούς;

«Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας απέναντι στο Μαρούσι. Ο αντίπαλός μας έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα με παίκτες όπως ο Ντε Σόουζα, ο Κουζέλογλου και ο Πάππας και διαθέτει ένα πλήρες και ποιοτικό ρόστερ, δυσανάλογο με τη βαθμολογική θέση του στο πρωτάθλημα. Εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και αποτελεσματικοί για να πάρουμε την πρόκριση».

– Πιστεύετε ότι πλέον μπορούμε να λέμε ότι είναι γιορτή η τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων όλων των ομάδων;

«Σίγουρα η ταυτόχρονη παρουσία φιλάθλων είναι κάτι που λείπει από τα γήπεδα μπάσκετ. Είναι πολύ όμορφο να βρίσκονται στο γήπεδο σε μία τέτοια διοργάνωση φίλαθλοι όλων των ομάδων χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό ευτράπελο. Δείχνει τον δρόμο στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ένα αθλητικό γεγονός και μακάρι να έχει συνέχεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Final 8 θα διεξαχθεί και φέτος στην Κρήτη, έναν ιδανικό τόπο για μία τέτοια διοργάνωση».