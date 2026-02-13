Ο Άρης εστιάζει πλέον στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και θα αντιμετωπίσει (14/2, 16:00) πλήρης τη Μύκονο στην εκτός έδρας δοκιμασία.

Η προετοιμασία των «κίτρινων» δεν περιλάμβανε περισσότερες από δύο προπονήσεις καθώς η αποστολή επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Πέμπτης έπειτα από την ήττα στη Ρουμανία από την Κλουζ. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν έχει να διαχειριστεί προβλήματα καθώς άπαντες βρίσκονται στη διάθεσή του ενώ στην αποστολή για τον αγώνα με τη Μύκονο συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Χατζηλάμπρου.

«Αντιμετωπίζουμε μία σκληρή και αξιόμαχη ομάδα, ειδικά μέσα στην έδρα της. Η Μύκονος έχει καλό και ποιοτικό ρόστερ και εξαιρετικό τεχνικό επιτελείο, αυτό φαίνεται και από τη βαθμολογική θέση της… Πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και το αμυντικό τρανζίσιον μας, αλλά και να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα για 40 λεπτά, ώστε να πάρουμε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη μας», δήλωσε ο Χρήστος Χασανίδης, άμεσος συνεργάτης του Μίλιτσιτς στο τεχνικό επιτελείο.