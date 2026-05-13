Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του πρώτου αγώνα (14/5, 19:00) με την ΑΕΚ για τα Playoff της BasketLeague και στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Τζέικ Φόρεστερ.

Ο Αμερικανός σέντερ αντιμετώπισε πρόβλημα στη μέση με συνέπεια να χάσει προπονήσεις τριών-τεσσάρων ημερών, ωστόσο, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της χθεσινής (12/5) αλλά και της σημερινής προπόνησης. Κατ’ επέκταση, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς τον υπολογίζει κανονικά ενόψει του πρώτου εκτός αγώνα Playoff με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της GBL Basket League όπου οι «κίτρινοι» θα επιχειρήσουν να «σπάσουν» την έδρα της αντιπάλου τους και να «τελειώσουν» τη δουλειά στη Θεσσαλονίκη.

Το βασικό ζήτημα για τον προπονητή του Άρη αφορά την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού καθώς ο προηγούμενος αγώνας των «κίτρινων» ήταν προ τριών εβδομάδων. Σε αυτό στάθηκε εξάλλου και ο συνεργάτης του στο τεχνικό επιτελείο, Σερχάτ Τσετίν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι… «έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες από τον τελευταίο μας επίσημο αγώνα, οπότε αυτή η περίοδος προετοιμασίας ήταν σημαντική για εμάς. Προσπαθήσαμε να την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να προετοιμαστούμε για τα playoffs τόσο σωματικά όσο και πνευματικά…Η ΑΕΚ είναι μια πολύ έμπειρη και ποιοτική ομάδα και τη σεβόμαστε πολύ. Για εμάς, το κλειδί είναι να παραμείνουμε ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τις αρχές μας και να αγωνιστούμε με τη σωστή νοοτροπία για 40 λεπτά».