Στον Πανιώνιο περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η... μαρτυρική, όπως εξελίχθηκε, χρονιά στο Eurocup ώστε να επικεντρωθούν όλοι ψυχή τε και σώματι στην Stoiximan GBL.
Αν και οι «κυανέρυθροι» έχουν παρουσιαστεί ανεβασμένοι και άκρως βελτιωμένοι στα τελευταία τους παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ολοφάνερο ότι έχουν φέρει το Eurocup σε δεύτερη μοίρα. Το τελικό 61-106 υπέρ της Τουρκ Τέλεκομ αποτυπώνει στο έπακρο την εικόνα του αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας, ειδικά μετά το πρώτο πεντάλεπτο.
Οι παίκτες της τουρκικής ομάδας είχαν 15/24 τρίποντα και ουσιαστικά ήταν και παράγοντας που έδωσε τη νίκη στην Τουρκ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Πανιώνιος είχε μόλις 4/31 έξω από τα 6.75 μέτρα και τους Γουότσον (19π., 6ριμπ., 3ασ.) και Κρούζερ (13π., 4ριμπ.) να ήταν οι μοναδικοί «διψήφιοι».
Πανιώνιος – Τουρκ Τέλεκομ: Ο αγώνας
Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» και χάρη στους Λέμον και Γουότσον προηγήθηκε αρχικά με +6 πόντους (15-9) και κρατούσε την διαφορά σε αυτά τα επίπεδα (17-12) έως και λίγο μετά την συμπλήρωση έξι λεπτών αγώνα. Έκτοτε ωστόσο ακολούθησε ολική καθίζηση για την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το τέλος του ημιχρόνου η τουρκική ομάδα πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-39 (!) και βρέθηκε να προηγείται με 21 πόντους διαφορά (30-51) λίγο πριν από το ημίχρονο (33-54).
Ένα διάστημα όπου οι «κυανέρυθροι» είχαν 11/15 δίποντα αλλά και 3/16 τρίποντα ενώ η Τουρκ Τέλεκομ είχε μετρήσει 8/13 δίποντα και 8/15 τρίποντα μαζί με 14/18 βολές. Και δεν έμεινε εκεί η ομάδα του Ερντέμ Τσαν καθώς εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +30 (33-63 και 45-75) ενώ ξεπέρασε και τους 40 πόντους (59-101) λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην Γλυφάδα. Ο μεν Πανιώνιος είχε παραδοθεί στους αντιπάλους τους, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο συγκεκριμένο ματς αφήνοντας την ελληνική ομάδα στις 2 νίκες ύστερα από 15 ματς (2-13 ρεκόρ) και στην τελευταία θέση του Β' Ομίλου του Eurocup.
MVP: Ο Κάιλ Άλμαν ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 10/13 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22 λεπτά.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον διασώθηκε από τον Πανιώνιο με 19 πόντους (9/14 δίποντα, 1/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 26:59'.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15/24 τρίποντα της Τουρκ Τέλεκομ.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-54, 47-75, 61-106.
| Panionios Cosmorama Travel Athens
Head Coach: Nenad Markovic
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|N. Watson *
|26:59
|19
|9/14
|64%
|9/14
|64%
|0/0
|0%
|1/4
|25%
|4
|2
|6
|3
|1
|2
|1
|3
|19
|1
|S. Lemon *
|21:55
|9
|3/7
|43%
|0/0
|0%
|3/7
|43%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|B. Taylor
|28:38
|9
|4/12
|33%
|4/5
|80%
|0/7
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|4
|0
|4
|0
|0
|6
|9
|S. Oikonomopoulos
|05:15
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|11
|M. Lewis
|20:34
|0
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|-3
|25
|K. Gontikas
|13:01
|2
|1/3
|33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|32
|J. Thomasson *
|25:46
|4
|1/6
|17%
|1/3
|33%
|0/3
|0%
|2/3
|67%
|0
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|3
|6
|34
|J. Kreuser *
|24:08
|13
|4/12
|33%
|4/8
|50%
|0/4
|0%
|5/6
|83%
|3
|1
|4
|1
|1
|0
|1
|4
|11
|41
|A. Patrikis
|15:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|55
|A. Nikolaidis *
|17:52
|2
|1/8
|13%
|1/4
|25%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|3
|1
|6
|0
|4
|-7
|TOTAL
|61
|24/68
|35%
|20/37
|54%
|4/31
|13%
|9/14
|64%
|13
|17
|30
|17
|5
|15
|2
|20
| Türk Telekom Ankara
Head Coach: Erdem Can
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|#
|Player
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|O
|D
|T
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|M. Devoe
|26:06
|15
|5/7
|71%
|2/4
|50%
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|9
|0
|2
|0
|2
|25
|1
|K. Allman
|22:27
|23
|7/9
|78%
|2/3
|67%
|3/3
|100%
|10/13
|77%
|1
|2
|3
|2
|1
|4
|1
|2
|28
|3
|B. Durmaz
|11:27
|5
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|3
|8
|5
|E. Kosut
|13:43
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|1
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|A. Kahraman
|14:11
|8
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|9
|7
|K. Alexander *
|21:48
|10
|4/6
|67%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|5
|6
|3
|0
|0
|2
|1
|19
|8
|J. Usher
|27:00
|8
|3/9
|33%
|2/6
|33%
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|1
|4
|5
|5
|1
|2
|0
|2
|9
|9
|J. Smith *
|10:45
|8
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|2
|10
|U. Trifunovic *
|17:42
|11
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|3/3
|100%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|19
|11
|M. Simonovic *
|22:00
|14
|5/9
|56%
|5/6
|83%
|0/3
|0%
|4/4
|100%
|0
|5
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|18
|D. Ozdemiroglu *
|12:51
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|3
|0
|4
|0
|30
|K. Bankston
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|106
|35/56
|63%
|20/32
|63%
|15/24
|63%
|21/25
|84%
|7
|33
|40
|28
|8
|15
|3
|19
|144
