Πανιώνιος - Τουρκ Τέλεκομ 61-106: Τρίποντη «καταιγίδα» και ήττα με κάτω τα χέρια

Γιώργος Κούβαρης

Ο Πανιώνιος γνώρισε την συντριβή στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» από την Τουρκ Τέλεκομ η οποία είχε 15/24 τρίποντα και έφυγε με την εύκολη νίκη με το εντυπωσιακό 61-106!

Στον Πανιώνιο περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η... μαρτυρική, όπως εξελίχθηκε, χρονιά στο Eurocup ώστε να επικεντρωθούν όλοι ψυχή τε και σώματι στην Stoiximan GBL.

Αν και οι «κυανέρυθροι» έχουν παρουσιαστεί ανεβασμένοι και άκρως βελτιωμένοι στα τελευταία τους παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ολοφάνερο ότι έχουν φέρει το Eurocup σε δεύτερη μοίρα. Το τελικό 61-106 υπέρ της Τουρκ Τέλεκομ αποτυπώνει στο έπακρο την εικόνα του αγώνα στο κλειστό της Γλυφάδας, ειδικά μετά το πρώτο πεντάλεπτο.

Οι παίκτες της τουρκικής ομάδας είχαν 15/24 τρίποντα και ουσιαστικά ήταν και παράγοντας που έδωσε τη νίκη στην Τουρκ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Πανιώνιος είχε μόλις 4/31 έξω από τα 6.75 μέτρα και τους Γουότσον (19π., 6ριμπ., 3ασ.) και Κρούζερ (13π., 4ριμπ.) να ήταν οι μοναδικοί «διψήφιοι».

Πανιώνιος – Τουρκ Τέλεκομ: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» και χάρη στους Λέμον και Γουότσον προηγήθηκε αρχικά με +6 πόντους (15-9) και κρατούσε την διαφορά σε αυτά τα επίπεδα (17-12) έως και λίγο μετά την συμπλήρωση έξι λεπτών αγώνα. Έκτοτε ωστόσο ακολούθησε ολική καθίζηση για την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το τέλος του ημιχρόνου η τουρκική ομάδα πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-39 (!) και βρέθηκε να προηγείται με 21 πόντους διαφορά (30-51) λίγο πριν από το ημίχρονο (33-54).

 

Ένα διάστημα όπου οι «κυανέρυθροι» είχαν 11/15 δίποντα αλλά και 3/16 τρίποντα ενώ η Τουρκ Τέλεκομ είχε μετρήσει 8/13 δίποντα και 8/15 τρίποντα μαζί με 14/18 βολές. Και δεν έμεινε εκεί η ομάδα του Ερντέμ Τσαν καθώς εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +30 (33-63 και 45-75) ενώ ξεπέρασε και τους 40 πόντους (59-101) λίγο πριν από το τέλος του αγώνα. Δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στην Γλυφάδα. Ο μεν Πανιώνιος είχε παραδοθεί στους αντιπάλους τους, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήθελαν στο συγκεκριμένο ματς αφήνοντας την ελληνική ομάδα στις 2 νίκες ύστερα από 15 ματς (2-13 ρεκόρ) και στην τελευταία θέση του Β' Ομίλου του Eurocup.

MVP: Ο Κάιλ Άλμαν ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 23 πόντους με 2/3 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 10/13 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22 λεπτά.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον διασώθηκε από τον Πανιώνιο με 19 πόντους (9/14 δίποντα, 1/4 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 26:59'.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 15/24 τρίποντα της Τουρκ Τέλεκομ.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-54, 47-75, 61-106.

Panionios Cosmorama Travel Athens
Head Coach: Nenad Markovic		FG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0N. Watson *26:59199/1464%9/1464%0/00%1/425%4263121319
1S. Lemon *21:5593/743%0/00%3/743%0/00%011100025
3B. Taylor28:3894/1233%4/580%0/70%1/1100%011404006
9S. Oikonomopoulos05:1531/1100%0/00%1/1100%0/00%000000003
11M. Lewis20:3400/50%0/00%0/50%0/00%04401102-3
25K. Gontikas13:0121/333%1/333%0/00%0/00%011000001
32J. Thomasson *25:4641/617%1/333%0/30%2/367%022410036
34J. Kreuser *24:08134/1233%4/850%0/40%5/683%3141101411
41A. Patrikis15:5200/00%0/00%0/00%0/00%303100023
55A. Nikolaidis *17:5221/813%1/425%0/40%0/00%22431604-7
TOTAL6124/6835%20/3754%4/3113%9/1464%13173017515220

Türk Telekom Ankara
Head Coach: Erdem Can		FG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTSTLTOBLKPF+/-PIR
0M. Devoe26:06155/771%2/450%3/3100%2/2100%0339020225
1K. Allman22:27237/978%2/367%3/3100%10/1377%1232141228
3B. Durmaz11:2752/2100%1/1100%1/1100%0/00%123300038
5E. Kosut13:4300/00%0/00%0/00%0/00%055131026
6A. Kahraman14:1183/3100%1/1100%2/2100%0/00%011100019
7K. Alexander *21:48104/667%3/475%1/250%1/250%1563002119
8J. Usher27:0083/933%2/633%1/333%1/1100%145512029
9J. Smith *10:4583/650%1/250%2/450%0/00%000012022
10U. Trifunovic *17:42113/3100%1/1100%2/2100%3/3100%1341210019
11M. Simonovic *22:00145/956%5/683%0/30%4/4100%0551000017
18D. Ozdemiroglu *12:5142/540%2/450%0/10%0/00%123203040
30K. Bankston00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL10635/5663%20/3263%15/2463%21/2584%7334028815319144
     

