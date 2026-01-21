Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε: Πού θα δείτε τη ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών
Δείτε το κανάλι μετάδοσης της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Ζαγκλέμπιε για την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών.
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ζαγκλέμπιε την 21η Ιανουαρίου στην Αθήνα στις 19:00 με τον αγώνα να διεξάγεται στο Telekom Center Athens δεδομένου του μεγάλου διακυβεύματος της πρόκρισης στους «8» του EuroCup Γυναικών.
Οι «πράσινες» βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», καθώς επικράτησαν εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι με το επιβλητικό 49-76.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSports 2 και μέσω live του Gazzetta.
