Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Ζαγκλέμπιε στην Πολωνία επικρατώντας με 49-76 κάνοντας τεράστιο βήμα πρόκρισης στους «8» του EuroCup Γυναικών

Η Ζαγκλέμπιε υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό, στο «ArcelorMittal Park» της Πολωνίας και υποκλίθηκε στην ανωτερώτητα των φιλοξενούμενων που επιβλήθηκαν με 49-76.

Οι «πράσινες» βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών σε μία αναμέτρηση που δεν τις δυσκόλεψε σε κανένα σημείο διατηρώντας τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια.

Για την ομάδα της Σελέν Ερντέμ πολύ... ορεξάτη εμφανίστηκε η Φιτζέραλντ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα με την Πρινς να ακολουθεί με το ασύλληπτο double double των 22 πόντων και 18 ριμπάουντ!

Μάλιστα στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα επιμέρους 4-22 «καθαρίζοντας» μια και καλή την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 33-44, 45-54, 49-76

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα στις 21:00 και μάλιστα θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens δεδομένου του μεγάλου διακυβεύματος της πρόκρισης στους «8» της διοργάνωσης.