Ο Αθηναϊκός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή μετά από 14 χρόνια και ανοίγει σήμερα (15/1) τη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών υποδεχόμενος τη Σοπρόν στον Βύρωνα στις 19:30.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά, προκειμένου να μπει με πλεονέκτημα στη ρεβάνς που θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και σε live streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τη regular season του EuroCup με 5 νίκες και 1 ήττα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» μετά τις δύο νίκες επί της ισπανικής Χαϊρίς (75-80 εκτός, 73-51 εντός). Η Σοπρόν, που ξεκίνησε φέτος την ευρωπαϊκή της πορεία στη EuroLeague Women, πέρασε επίσης στη φάση των «16» χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στην Μπεσίκτας, με ήττα 106-90 στην Τουρκία και νίκη 80-59 εντός έδρας.