Αθηναϊκός: Πρεμιέρα στους «16» του EuroCup Γυναικών
Ο Αθηναϊκός επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή μετά από 14 χρόνια και ανοίγει σήμερα (15/1) τη φάση των «16» του EuroCup Γυναικών υποδεχόμενος τη Σοπρόν στον Βύρωνα στις 19:30.
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θέλει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά, προκειμένου να μπει με πλεονέκτημα στη ρεβάνς που θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και σε live streaming από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε τη regular season του EuroCup με 5 νίκες και 1 ήττα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» μετά τις δύο νίκες επί της ισπανικής Χαϊρίς (75-80 εκτός, 73-51 εντός). Η Σοπρόν, που ξεκίνησε φέτος την ευρωπαϊκή της πορεία στη EuroLeague Women, πέρασε επίσης στη φάση των «16» χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στην Μπεσίκτας, με ήττα 106-90 στην Τουρκία και νίκη 80-59 εντός έδρας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.