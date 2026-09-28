Ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση και πέρασε το εμπόδιο της Μέχελεν με 86-68 στην πρεμιέρα του Αθens Cup.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το τουρνουά Αθens Cup ο Αθηναϊκός, καθώς πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Μέχελεν και πήρε τη νίκη με 86-68.

Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία σημείωσε 19 πόντους, ενώ άξια συμπαραστάτρια ήταν η Πρινς, η οποία πέτυχε 17. Το επόμενο παιχνίδι του Αθηναϊκού για το τουρνουά που διεξάγεται στον Βύρωνα, έχει οριστεί για την Τρίτη (29/09), με αντίπαλο την USK Πράγας.

Tα δεκάλεπτα: 13-24, 38-33, 63-44, 86-68

Αθηναϊκός (Ζούρος): Ράτζα 7, Χαιριστανίδου 5, Τσινέκε 11, Βαν ντερ Χορστ 2, Χρίστοβα 8, Παυλοπούλου 3, Γιακούμπστοβα 3, Λουκά 2, Πρινς 17, Παρκς 5, Φασούλα 19, Βανλού

Μέχελεν (Nτίελς): Νόρμπεργκ 3, Πάραμ 18, Ντεβαρεβάερε , Χαμπιάτου 3, Στάθις, Σάλιβαν 18, Μάλκοτς, Ρέσιμοντ 7, Νάουβίλερς 3, Καμπόνγκο, Χόιμπενς 5, Μπεν-Αμπντελκάντερ 11, Βιλτσίνσκας