Αθηναϊκός: Νίκη στην πρεμιέρα του Αθens Cup με εξαιρετική Φασούλα
Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το τουρνουά Αθens Cup ο Αθηναϊκός, καθώς πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, είχε τον απόλυτο έλεγχο κόντρα στη Μέχελεν και πήρε τη νίκη με 86-68.
Πρώτη σκόρερ του αγώνα ήταν η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία σημείωσε 19 πόντους, ενώ άξια συμπαραστάτρια ήταν η Πρινς, η οποία πέτυχε 17. Το επόμενο παιχνίδι του Αθηναϊκού για το τουρνουά που διεξάγεται στον Βύρωνα, έχει οριστεί για την Τρίτη (29/09), με αντίπαλο την USK Πράγας.
Tα δεκάλεπτα: 13-24, 38-33, 63-44, 86-68
Αθηναϊκός (Ζούρος): Ράτζα 7, Χαιριστανίδου 5, Τσινέκε 11, Βαν ντερ Χορστ 2, Χρίστοβα 8, Παυλοπούλου 3, Γιακούμπστοβα 3, Λουκά 2, Πρινς 17, Παρκς 5, Φασούλα 19, Βανλού
Μέχελεν (Nτίελς): Νόρμπεργκ 3, Πάραμ 18, Ντεβαρεβάερε , Χαμπιάτου 3, Στάθις, Σάλιβαν 18, Μάλκοτς, Ρέσιμοντ 7, Νάουβίλερς 3, Καμπόνγκο, Χόιμπενς 5, Μπεν-Αμπντελκάντερ 11, Βιλτσίνσκας
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