Ο ανεβασμένος στα τελευταία παιχνίδια Πανιώνιος δοκιμάζεται στην έδρα της Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα με δύο νίκες σε 24 ματς εντός και εκτός των συνόρων, οι «κυανέρυθροι» άρχισαν να παίρνουν τα πάνω τους μετά την έλευση του Νέναντ Μάρκοβιτς.

Μέσα σε τρεις ημέρες σημείωσαν δύο σερί νίκες, πρώτα για το Eurocup απέναντι στην Μπούντουτσνοστ και στη συνέχεια με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου για την Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για μια δύσκολη αποστολή αυτήν την φορά καθώς θα φιλοξενηθεί στην «BTS Arena» από την Τρέντο για την 14η αγωνιστική του Eurocup.

Οι Νεοσμυρνιώτες βρίσκονται μόλις στην τελευταία θέση του Β' ομίλου έχοντας 2-11 ρεκόρ.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από τo Novasports Prime.