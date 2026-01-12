Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκε στο πλάνο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς και θα κάνει ντεμπούτο στον εντός έδρας αγώνα (14/1) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ.

Η απόκτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο ενισχύει τη γραμμή των ψηλών του Άρη και κυρίως, δίνει επιπλέον επιλογές στην Basket League. Ο Έλληνας διεθνής σέντερ προπονήθηκε κανονικά σήμερα (12/1) και μάλιστα είχε ιδιαίτερες συζητήσεις τόσο με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς όσο και με τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου για τον ρόλο του στην ομάδα.

Ντεμπούτο θα κάνει στον αγώνα (14/1) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Nick Galis Hall το οποίο θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια των «κίτρινων» για πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup. Τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα έβαλαν σε δύσκολη θέση τον Άρη ο οποίος θα πρέπει πλέον να αγγίξει σχεδόν το απόλυτο στις αγωνιστικές που απομένουν για να βρει θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.