Η ΚΑΕ Άρης επιδιώκει να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ λόγω του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο.

Η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (20:00), την προσεχή Τετάρτη (14/01) για τη 14η αγωνιστική του EuroCup.

Αυτό γίνεται, ώστε να μη συμπέσει η αναμέτρηση με τον ποδοσφαιρικό προημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό (20:30) στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η ομάδα έχει ήδη απευθυνθεί στους υπεύθυνους του EuroCup, ώστε το ματς να διεξαχθεί είτε στις 18:00 ή στις 18:30.