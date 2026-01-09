Άρης: Προσπάθεια για αλλαγή ώρας στο ματς με τη Χάποελ λόγω του Κυπέλλου ποδοσφαίρου
Η ΚΑΕ Άρης επιδιώκει να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ λόγω του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο.
Η ΚΑΕ Άρης προσπαθεί να αλλάξει η ώρα της αναμέτρησης με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (20:00), την προσεχή Τετάρτη (14/01) για τη 14η αγωνιστική του EuroCup.
Αυτό γίνεται, ώστε να μη συμπέσει η αναμέτρηση με τον ποδοσφαιρικό προημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό (20:30) στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Η ομάδα έχει ήδη απευθυνθεί στους υπεύθυνους του EuroCup, ώστε το ματς να διεξαχθεί είτε στις 18:00 ή στις 18:30.
