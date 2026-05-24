ΑΕΚ εναντίον Άρη για το κομμένο κεφάλι του Δικέφαλου Αετού: «Όλα έχουν όρια, ντροπή»

Ο Άρης έκανε ανάρτηση με αλλαγμένο (έκοψε το κεφάλι του Δικέφαλου Αετού) το έμβλημα της ΑΕΚ και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ απάντησε κάνοντας λόγο για ντροπή και για όρια που ξεπεράστηκαν.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το κρίσιμο Game 3 (ανακοινώθηκε γενική είσοδος 10 ευρώ) των προημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Άρη στη SUNEL Arena (25/05, 19:00, live Gazzetta) και θέλει να κλείσει το εισιτήριο της για τους ημιτελικούς εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.

H ομάδα της Θεσσαλονίκης πόσταρε μια φωτογραφία για pregame με κομμένο το κεφάλι του Δικέφαλου Αετού, του εμβλήματος της ΑΕΚ και συμβόλου του Ελληνισμού και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με την Ένωση να απαντά με ανάρτηση κάνοντας λόγο για ντροπή για ξεπερασμένα όρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Επί σειρά ετών, η ΑΕΚ ΒC και τούτο είναι αυταπόδεικτο, ουδέποτε προκάλεσε, με αναρτήσεις στα social media ή αλλού, και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.

Το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελούσε ανέκαθεν για εμάς προτεραιότητα κάθε δραστηριότητας, ακόμη και σε περιόδους βαθύτατης πόλωσης.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η προκλητική και σοκαριστική pre-game ανάρτηση του Άρη Βetsson στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram – που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα εν όψει του αυριανού αγώνα – αποτελεί εκ παραδρομής «αστοχία», και διέλαθε την προσοχή των υπευθύνων.

Ο «Δικέφαλος Αετός», σύμβολο του Ελληνισμού και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έμβλημα της καταγωγής μας, που δεν τόλμησε κανείς ν’ αμφισβητήσει επί 102 συναπτά έτη, δεν επιδέχεται καμία αλλοίωση, και δεν δικαιολογείται η όποια εικαστική παρέμβαση.

Αυτά είναι άραγε τα (νέα) ήθη, που προάγει η νέα ιδιοκτησία; Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε από τον Άρη Βetsson, με τον οποίο δεν μας χωρίζει τίποτε, πέραν του 40λεπτου των αγώνων μας, ν’ αποκαταστήσει την τάξη, αντικαθιστώντας την ατυχή σχεδιαστική επιλογή.

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για «πικάρισμα».

Αλλά όλα έχουν όρια…

Αυτό, που συνέβη σήμερα είναι ντροπή!

Σεβόμαστε όλους τους συλλόγους.

Είμαστε υπερήφανοι για την Ιστορία μας.

ΑΕΚ ΒC