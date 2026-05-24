Σάκοτα: «Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά…»
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το κρίσιμο Game 3 (ανακοινώθηκε γενική είσοδος 10 ευρώ) των προημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Άρη στη SUNEL Arena (25/05, 19:00, live Gazzetta) και θέλει να κλείσει το εισιτήριο της για τους ημιτελικούς εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και τόνισε πως η ομάδα του είχε αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί.
«Έχουμε παίξει δύο πολύ δυνατά ματς με αντίπαλο τον Άρη, ματς πραγματικά επιπέδου playoffs. Έχουμε πλέον και ένα τρίτο πολύ δυνατό ματς στην έδρα μας. Πιστεύω, ότι είχαμε και αρκετό χρόνο να προετοιμαστούμε σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις. Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά βεβαίως θέλουμε τη νίκη για να συνεχίσουμε και κατόπιν τελειώσουμε τη σεζόν – την οποία θεωρούμε επιτυχημένη – με τον καλύτερο τρόπο», ανέφερε ο Σάλε.
