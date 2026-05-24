Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη για τον τρίτο αγώνα (25/5, 19:00) με την ΑΕΚ αλλά η συμμετοχή του παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Όπως συνέβη στον δεύτερο αγώνα, έτσι και στον τρίτο της σειράς των Playoff με την ΑΕΚ, η συμμετοχή του Κώστα Αντετοκούνμπο θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Ο διεθνής σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο δεξί γόνατο, γι’ αυτόν τον λόγο δεν συμμετείχε σε καμία από τις προπονήσεις που μεσολάβησαν, αλλά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρη. Η δε απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί πριν από το τζάμπολ και αναλόγως της ανταπόκρισής του στις ασκήσεις στις οποίες θα υποβληθεί. Αυτός είναι και ο λόγος της μείωσης των λεπτών συμμετοχής του στο δεύτερο παιχνίδι καθώς βρέθηκε στο παρκέ για περίπου 15 αγωνιστικά λεπτά.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ ο οποίος αγωνίζεται με πρόβλημα στα πλευρά. Με δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ο συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Διονύσης Αγγέλου, έκανε λόγο για αγώνα επιβίωσης. «Παίζουμε έναν αγώνα που θα κρίνει την πρόκρισή μας στην τετράδα του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί έναν από τους θεμελιακούς στόχους της ομάδας. Εμείς βρεθήκαμε ξανά στην ίδια θέση στο προηγούμενο παιχνίδι, να παίζουμε δηλαδή για την επιβίωσή μας. Θα είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο παιχνίδι οι αλλαγές στην τακτική που θα ετοιμάσουν οι δύο προπονητές. Για μας πιστεύω το πλέον κρίσιμο θα είναι η κυριαρχία στη μάχη των ριμπάουντ», είπε μεταξύ άλλων.