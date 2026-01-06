Μάρκοβιτς για Μπουντούτσνοστ: «Μπορεί να μας βοηθήσει ενόψει του επόμενου αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος»

Ο Νέναντ Μάρκοβιτς, τοποθετήθηκε σε δηλώσεις του, σχετικά με τον αγώνα κόντρα στην Μπουντούτσνοστ, που τη χρήζει φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup.

Ο Πανιώνιος, φιλοξενεί την Μπουντούτσνοστ (07/01, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Eurocup, στο κλειστό της Γλυφάδας.

Ο Νέναντ Μάρκοβιτς, αναφέρθηκε σε δηλώσεις σχετικά με την αναμέτρηση κόντρα στους Μαυροβούνιους, χαρακτηρίζοντάς τους, ένα από τα βασικά φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως ο Πανιώνιος, μετά το ματς με την Μπουντούτσνοστ, έχει ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς, κόντρα στον Κολοσσό (10/01, 18:15), που πιθανόν θα κρίνει την παραμονή της ομάδας στη Stoiximan GBL.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νέναντ Μάρκοβιτς:

«Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς αυτή τη στιγμή. Η Μπουντούτσνοστ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, που παίζει δυνατά και με μεγάλη επιθετικότητα.

Πρέπει να ανταποκριθούμε στην επιθετικότητά τους και στη φυσική τους δύναμη και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην προστασία της ρακέτας μας και στα ριμπάουντ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, θα αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη ομάδα του ομίλου μας και πιθανότατα ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του BKT EuroCup. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να δείξουμε βελτίωση και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε λίγες προπονήσεις μαζί και αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας βοηθήσει ενόψει του επόμενου αγώνα του Ελληνικού Πρωταθλήματος»