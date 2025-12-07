Ο Γιάννης Κούκος εντάχθηκε στο επιτελείο της Κλουζ Ναπόκα, αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή.

Στην Κλουζ Ναπόκα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κούκος.

Ο 46χρονος Κούκος συμφώνησε με την ομάδα της Ρουμανίας και αναλαμβάνει χρέη βοηθού προπονητή στο αντρικό, ενώ τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε και στο τμήμα γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Κλουζ Ναπόκα προχωρά σε αλλαγή στο προπονητικό της τιμ, φέρνοντας τον Γιάννη Κούκο στη θέση του βοηθού προπονητή. Ο Έλληνας τεχνικός, γεννημένος στις 2 Ιουνίου 1979 στη Θεσσαλονίκη, θα αντικαταστήσει τον Άλεξάντερ Γκέντες. Ο Σκωτσέζος είχε ενταχθεί στο επιτελείο του Μιχάι Σιλβασάν στην αρχή της τρέχουσας σεζόν, όμως, λόγω προβλημάτων με τη visa παραμονής του, είναι αναγκασμένος να αποχωρήσει από τη θέση που κατείχε στο σύλλογό μας.

Ο νέος βοηθός προπονητής της ομάδας μας κάνει την πρώτη του εμφάνιση στον πάγκο ανδρικής ομάδας στη Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο γυναικείο μπάσκετ, δουλεύοντας στην πατρίδα του από το 2010 έως το 2016 στους Απόλλων Πτολεμαΐδας, ΓΣ Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ΑΕ Πυλαίας και ΑΜΣ Αναγέννηση Νέας Ραιδεστού. Ακολούθησαν τρία χρόνια στη Γερμανία, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Κύπελλο Γερμανίας με τις BG74 Veilchen Ladies και τερμάτισε στην πρώτη θέση του Βόρειου Ομίλου της Bundesliga τη σεζόν 2016-2017.

Από το 2019 έως σήμερα, ο Κούκος προπονεί τη γυναικεία ομάδα της Universitatea Cluj-Napoca, με την οποία έφτασε σε έναν τελικό Κυπέλλου Ρουμανίας, χάνοντας από την ισχυρότερη Sepsi Sfântu Gheorghe. Επιπλέον, πριν από δύο χρόνια, επιλέχθηκε από τη Ρουμανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για να αναλάβει την εθνική ομάδα U20 γυναικών, με την οποία συμμετείχε το φετινό καλοκαίρι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U20 Β’ Κατηγορίας, που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Ο Γιάννης Κούκος ήταν επίσης μέλος του προπονητικού επιτελείου της εθνικής γυναικών της Ρουμανίας, ως βοηθός προπονητή, την περίοδο 2023-2024.

Γιάννης Κούκος, βοηθός προπονητή της Κλουζ Ναπόκα

«Είναι τιμή μου να ενταχθώ στην UBT ως βοηθός προπονητή. Στόχος μου είναι να συμβάλλω στην επιτυχία της ομάδας, στηρίζοντας το όραμα του προπονητή Μιχάι Σιλβασάν, βοηθώντας τους παίκτες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και προσφέροντας ό,τι χρειάζεται σε κάθε προπόνηση και αγώνα. Είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος αυτού του συνόλου και ανυπομονώ να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας.»