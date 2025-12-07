Ο Φραντζ Βάγκνερ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το ματς με τους Νικς κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου στους Ορλάντο Μάτζικ.

Με κομμένη ανάσα είδαν στους Μάτζικ τον Φραντζ Βάγκνερ να προσγειώνοντας απότομα στο παρκέ με το αριστερό πόδι, ενώ στη συνέχεια έπιανε το γόνατό του.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί ένιωσε να γυρίζει το γόνατό του βγάζοντας μια έντονη κραυγή πόνου. Μάλιστα αποχώρησε από το ματς κόντρα στους Νικς υποβασταζόμενος από τον αδερφό του Μόριτζ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Φυσικά όλοι απεύχονται το χειρότερο σενάριο, το οποίο και βίωσε ο Μόριτζ Βάγκνερ πριν από έναν χρόνο όταν είχε υποστεί ρήξη χιαστού.

Συγκεκριμένα ήταν η πρώτη περίοδος του αγώνα με τους Νικς, όταν δεν μπόρεσε να πιάσει τη λόμπα του συμπαίκτη του καθώς ο Αριελ Χάκπορτι έπεσε με δύναμη από πίσω του με αποτέλεσμα να προσγειωθεί απότομα στο παρκέ έχοντας βάλει όλη τη δύναμη στο αριστερό του πόδι.

Μέχρι εκείνο το σημείο ο Φραντζ Βάγκνερ είχε αγωνιστεί επτά λεπτά και είχε 7 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Δείτε τι έγινε