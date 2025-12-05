Η ΚΑΕ Πανιώνιος έδωσε νέα διάσταση στην καταγγελία της για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι απέναντι στην Μπεσίκτας.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος συνεχίζει να καταγγέλλει τις απαράδεκτες συμπεριφορές που αντιμετώπισε η ομάδα και οι φίλαθλοι πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Πανιώνιος, ενημερώσανε επίσημα τον κομισάριο του αγώνα για την απαράδεκτη συμπεριφορά των ανθρώπων της Μπεσίκτας, οι οποίοι κράτησαν χωρίς λόγο για μια ώρα έξω τους οπαδούς της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με τα όσα τονίζουν οι Κυανέρυθροι, είπαν στον κομισάριο ότι ζητήσανε την παρουσία του στη διάρκεια του προβλήματος και μάλιστα πέντε φορές, με εκείνον να του απαντά ότι ουδέποτε τον κάλεσαν.

Από την άλλη, ο κομισάριος είπε ότι έχει σημειώσει την απειλητική κίνηση των οπαδών της Μπεσίκτας προς την ελληνική πλευρά της εξέδρας, αλλά και το απαράδεκτο σεξιστικό τραγούδι που επαιζε από τα μικρόφωνα στα τελευταία λεπτά

Η ΚΑΕ θα συζητήσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην Euroleague για όλη την ανεπίτρεπτη κατάσταση και την έλλειψη σεβασμού απέναντι στον κόσμο του Πανιωνίου και την ομάδα.