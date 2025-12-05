Βαθμολογία Eurocup: Πώς διαμορφώθηκε μετά την ήττα του Πανιωνίου
Το πάλεψε για ένα ημίχρονο αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε ο Πανιώνιος και δέχτηκε την ήττα με 101-83 από την Μπεσίκτας μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
Το σύνολο του Ηλία Ζούρου, υπέπεσε στην 8η συνεχόμενη ήττα του στο Eurocup και συνολικά την 9η στη διοργάνωση.
Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην Ευρώπη, η Τσέμιντζ την Τρίτη (09/12).
Η βαθμολογία στον όμιλο του Πανιωνίου:
1)Μπουργκ 8-1
2)Μπεσίκτας 7-2
3)Τουρκ Τέλεκομ 6-3
4)Μπουντούτσνοστ 6-3
5)Λόντον Λάιονς 4-5
6)Τρέντο 4-5
7)Ουλμ 4-5
8)Χέμνιτς 3-6
9)Λιετκαμπέλις 2-7
10)Πανιώνιος 1-8
