Η ΚΑΕ Πανιώνιος, με ενημέρωσή της, καταγγέλλει την Μπεσίκτας και τον κόσμο της, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους στους «πάνθηρες» που ταξίδεψαν από την Ελλάδα.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αρταβάνης

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας, στην Τουρκία για την 9η αγωνιστική του Eurocup, με τους «κυανέρυθρους» να καταγγέλουν πολύ άσχημες συμπεριφορές κατά των φιλάθλων της ομάδας της Νέας Σμύρνης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Πανιωνίου, ο κόσμος του «ιστορικού είχε φτάσει στο γήπεδο με εισιτήριο, και αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες με τους ανθρώπους της Μπεσίκτας να τους κρατάνε για μία ώρα εκτός σταδίου, με αδιανόητες διακιολογίες, ενώ τους ενοχλούσε και το παραμικρό, μέχρι και σημαία με το σήμα του Πανιωνίου.

Το αποκορύφωμα, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ Πανιώνιος, ήρθε έπειτα από το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου, την ώρα που μερικοί οπαδοί των φιλοξενουμένων φώναξαν απλά ρυθμικά το όνομα της ομάδας και κάποιοι φίλαθλοι της Μπεσίκτας κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρους τους.

Στο περιστατικό παρενέβη και η αστυνομία, ηρεμώντας τα πνεύματα χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω διαστάσεις στο ζήτημα.