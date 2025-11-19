Ο Πανιώνιος φιλοξένησε τη Λιετκαμπέλις για την 8η αγωνιστική του EuroCup στη Γλυφάδα ψάχνοντας την πρώτη του νίκη μετά από 13 αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο ο κατήφορος συνεχίστηκε για τους «κυανέρυθρους» που ηττήθηκαν με 72-79.
Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις: Το ματς
Οι δύο ομάδες, που είχαν να νικήσουν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Κρούζερ να κρατά τα ηνία των «κυανέρυθρων» για το 8-6. Με ένα 0-6 σερί αναπάντητων πόντων οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (8-12) και διατήρησαν το προβάδισμα (12-16). Στη συνέχεια, ο Λιπκεβίτσιους βγήκε μπροστά και διατηρούσε σε θέση οδηγού τη Λιετκαμπέλις, μέχρι οι Πάπας και Τσαλμπούρις να ισοφαρίσουν για το 21-21 με τον Γουότσον να βάζει τον Ιστορικό μπροστά (23-21). Με άλλο ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων και ενορχηστρωτή τον Κουλαμάε οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα.
Μετά την ανάπαυλα, οι Κρούζερ και Λούις ισοφάρισαν στο 35-35, όμως η Λιετκαμπέλις πέρασε ξανά μπροστά φτάνοντας στα πρόθυρα της διψήφιας διαφοράς (36-45). Ο Λέμον πάλευε για τον Πανιώνιο πλησιάζοντας στο τρίποντο για το 50-53, ενώ σκόραρε 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με ένα γρήγορο 5-0 ξέφυγαν 52-60. Ο Λέμον απάντησε με ένα κρίσιμο τρίποντο για το 55-60, ενώ στη συνέχεια οι Σταρκς και Λιούις μείωσαν στους τρεις (59-62). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Λιετκαμπέλις βρήκε ξανά ρυθμό, έτρεξε νέο 5-0 για το 59-67 και ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφυγαν με τη νίκη, 72-79.
Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79
O MVP... Ο Κρίστιαν Κουλαμάε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με τον Ογκουστίν Ρούμπιτ με 12 πόντουες, 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Στεντμοντ Λέμον με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 4/4 τρίποντα του Λούις που δεν βοήθησαν στη νίκη.
|Panionios Cosmorama Travel Athens
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Ilias Zouros
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|N. Watson *
|21:31
|2
|1/5
|20%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|6
|8
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|S. Lemon *
|30:27
|20
|5/11
|45.5%
|5/11
|45.5%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|2
|0
|2
|3
|0
|18
|2
|M. Starks *
|24:55
|10
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|6
|0
|4
|2
|0
|15
|3
|G. Papas
|09:33
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|7
|G. Tsalmpouris
|24:29
|5
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|11
|M. Lewis *
|26:33
|16
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|0
|1
|20
|15
|K. Deshields
|15:05
|9
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|1/4
|25%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|2
|3
|2
|0
|0
|9
|25
|K. Gontikas
|05:31
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|-3
|33
|T. Wahl
|08:56
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|34
|J. Kreuser *
|12:52
|4
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|0
|5
|1
|1
|0
|7
|40
|J. Hands
|20:08
|4
|1/7
|14.3%
|1/7
|14.3%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|1
|41
|A. Patrikis
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|72
|17/41
|41.5%
|17/41
|41.5%
|9/25
|36%
|11/13
|84.6%
|7
|28
|35
|17
|20
|15
|9
|2
|75
|Lietkabelis Panevezys
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|J. Morris
|26:37
|16
|2/7
|28.6%
|2/7
|28.6%
|2/8
|25%
|6/7
|85.7%
|0
|4
|4
|2
|2
|2
|1
|0
|13
|2
|D. Bickauskis *
|19:29
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|8
|6
|L. Mutic *
|14:53
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|K. Kullamae *
|29:34
|14
|4/5
|80%
|4/5
|80%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|3
|1
|0
|0
|11
|10
|V. Lipkevicius
|07:52
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|G. Maldunas
|14:12
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|21
|A. Rubit *
|25:48
|12
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|6/7
|85.7%
|2
|6
|8
|0
|3
|2
|4
|0
|20
|22
|M. Flowers
|23:58
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|3/3
|100%
|1
|4
|5
|3
|1
|3
|0
|0
|7
|24
|N. Kuliesa
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|D. Lavrinovicius *
|17:03
|9
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|7
|77
|P. Danusevicius
|20:34
|8
|3/7
|42.9%
|3/7
|42.9%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|3
|1
|4
|0
|1
|7
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|TOTAL
|200
|79
|19/38
|50%
|19/38
|50%
|8/24
|33.3%
|17/19
|89.5%
|7
|30
|37
|15
|19
|15
|6
|2
|86
