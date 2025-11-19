Ο Πανιώνιος σημείωσε τη 14η σερί ήττα του μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λιετκαμπέλις για το EuroCup.

Ο Πανιώνιος φιλοξένησε τη Λιετκαμπέλις για την 8η αγωνιστική του EuroCup στη Γλυφάδα ψάχνοντας την πρώτη του νίκη μετά από 13 αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο ο κατήφορος συνεχίστηκε για τους «κυανέρυθρους» που ηττήθηκαν με 72-79.

Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις: Το ματς

Οι δύο ομάδες, που είχαν να νικήσουν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Κρούζερ να κρατά τα ηνία των «κυανέρυθρων» για το 8-6. Με ένα 0-6 σερί αναπάντητων πόντων οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (8-12) και διατήρησαν το προβάδισμα (12-16). Στη συνέχεια, ο Λιπκεβίτσιους βγήκε μπροστά και διατηρούσε σε θέση οδηγού τη Λιετκαμπέλις, μέχρι οι Πάπας και Τσαλμπούρις να ισοφαρίσουν για το 21-21 με τον Γουότσον να βάζει τον Ιστορικό μπροστά (23-21). Με άλλο ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων και ενορχηστρωτή τον Κουλαμάε οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα.

Μετά την ανάπαυλα, οι Κρούζερ και Λούις ισοφάρισαν στο 35-35, όμως η Λιετκαμπέλις πέρασε ξανά μπροστά φτάνοντας στα πρόθυρα της διψήφιας διαφοράς (36-45). Ο Λέμον πάλευε για τον Πανιώνιο πλησιάζοντας στο τρίποντο για το 50-53, ενώ σκόραρε 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με ένα γρήγορο 5-0 ξέφυγαν 52-60. Ο Λέμον απάντησε με ένα κρίσιμο τρίποντο για το 55-60, ενώ στη συνέχεια οι Σταρκς και Λιούις μείωσαν στους τρεις (59-62). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Λιετκαμπέλις βρήκε ξανά ρυθμό, έτρεξε νέο 5-0 για το 59-67 και ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφυγαν με τη νίκη, 72-79.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79

O MVP... Ο Κρίστιαν Κουλαμάε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με τον Ογκουστίν Ρούμπιτ με 12 πόντουες, 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Στεντμοντ Λέμον με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 4/4 τρίποντα του Λούις που δεν βοήθησαν στη νίκη.

Panionios Cosmorama Travel Athens FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Ilias Zouros MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 N. Watson * 21:31 2 1/5 20% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 2 6 8 0 1 1 0 0 4 1 S. Lemon * 30:27 20 5/11 45.5% 5/11 45.5% 3/3 100% 1/2 50% 0 4 4 2 0 2 3 0 18 2 M. Starks * 24:55 10 4/4 100% 4/4 100% 0/1 0% 2/2 100% 0 3 3 6 0 4 2 0 15 3 G. Papas 09:33 2 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 G. Tsalmpouris 24:29 5 1/4 25% 1/4 25% 1/6 16.7% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 1 2 0 11 M. Lewis * 26:33 16 2/3 66.7% 2/3 66.7% 4/4 100% 0/0 0% 1 3 4 2 2 1 0 1 20 15 K. Deshields 15:05 9 2/3 66.7% 2/3 66.7% 1/4 25% 2/2 100% 0 2 2 2 3 2 0 0 9 25 K. Gontikas 05:31 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 -3 33 T. Wahl 08:56 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 1 0 0 34 J. Kreuser * 12:52 4 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 2/3 66.7% 1 1 2 0 5 1 1 0 7 40 J. Hands 20:08 4 1/7 14.3% 1/7 14.3% 0/3 0% 2/2 100% 1 3 4 3 1 1 1 0 1 41 A. Patrikis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 72 17/41 41.5% 17/41 41.5% 9/25 36% 11/13 84.6% 7 28 35 17 20 15 9 2 75