Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις 72-79: Συνεχίζεται ο κατήφορος με τη 14η σερί ήττα

Ευτυχία Οικονομίδου

bet365

Ο Πανιώνιος σημείωσε τη 14η σερί ήττα του μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Λιετκαμπέλις για το EuroCup.

Ο Πανιώνιος φιλοξένησε τη Λιετκαμπέλις για την 8η αγωνιστική του EuroCup στη Γλυφάδα ψάχνοντας την πρώτη του νίκη μετά από 13 αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο ο κατήφορος συνεχίστηκε για τους «κυανέρυθρους» που ηττήθηκαν με 72-79.

Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις: Το ματς

Οι δύο ομάδες, που είχαν να νικήσουν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα με τον Κρούζερ να κρατά τα ηνία των «κυανέρυθρων» για το 8-6. Με ένα 0-6 σερί αναπάντητων πόντων οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά (8-12) και διατήρησαν το προβάδισμα (12-16). Στη συνέχεια, ο Λιπκεβίτσιους βγήκε μπροστά και διατηρούσε σε θέση οδηγού τη Λιετκαμπέλις, μέχρι οι Πάπας και Τσαλμπούρις να ισοφαρίσουν για το 21-21 με τον Γουότσον να βάζει τον Ιστορικό μπροστά (23-21). Με άλλο ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων και ενορχηστρωτή τον Κουλαμάε οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα.

Μετά την ανάπαυλα, οι Κρούζερ και Λούις ισοφάρισαν στο 35-35, όμως η Λιετκαμπέλις πέρασε ξανά μπροστά φτάνοντας στα πρόθυρα της διψήφιας διαφοράς (36-45). Ο Λέμον πάλευε για τον Πανιώνιο πλησιάζοντας στο τρίποντο για το 50-53, ενώ σκόραρε 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν πιο δυνατά στο τελευταίο δεκάλεπτο και με ένα γρήγορο 5-0 ξέφυγαν 52-60. Ο Λέμον απάντησε με ένα κρίσιμο τρίποντο για το 55-60, ενώ στη συνέχεια οι Σταρκς και Λιούις μείωσαν στους τρεις (59-62). Σε εκείνο το σημείο, όμως, η Λιετκαμπέλις βρήκε ξανά ρυθμό, έτρεξε νέο 5-0 για το 59-67 και ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφυγαν με τη νίκη, 72-79.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79

 

O MVP... Ο Κρίστιαν Κουλαμάε με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μαζί με τον Ογκουστίν Ρούμπιτ με 12 πόντουες, 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Στεντμοντ Λέμον με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 4/4 τρίποντα του Λούις που δεν βοήθησαν στη νίκη.

Panionios Cosmorama Travel AthensFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Ilias ZourosMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0N. Watson *21:3121/520%1/520%0/10%0/00%268011004
1S. Lemon *30:27205/1145.5%5/1145.5%3/3100%1/250%0442023018
2M. Starks *24:55104/4100%4/4100%0/10%2/2100%0336042015
3G. Papas09:3320/00%0/00%0/30%2/2100%011010001
7G. Tsalmpouris24:2951/425%1/425%1/616.7%0/00%123011120
11M. Lewis *26:33162/366.7%2/366.7%4/4100%0/00%1342210120
15K. Deshields15:0592/366.7%2/366.7%1/425%2/2100%022232009
25K. Gontikas05:3100/10%0/10%0/00%0/00%00010100-3
33T. Wahl08:5600/10%0/10%0/00%0/00%011101100
34J. Kreuser *12:5241/250%1/250%0/00%2/366.7%112051107
40J. Hands20:0841/714.3%1/714.3%0/30%2/2100%134311101
41A. Patrikis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:007217/4141.5%17/4141.5%9/2536%11/1384.6%728351720159275

Lietkabelis PanevezysFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
1J. Morris26:37162/728.6%2/728.6%2/825%6/785.7%0442221013
2D. Bickauskis *19:2960/10%0/10%2/2100%0/00%022231108
6L. Mutic *14:5321/333.3%1/333.3%0/10%0/00%044140000
7K. Kullamae *29:34144/580%4/580%2/633.3%0/00%0442310011
10V. Lipkevicius07:5230/00%0/00%1/1100%0/00%022021004
12G. Maldunas14:1242/366.7%2/366.7%0/00%0/00%000200018
21A. Rubit *25:48123/650%3/650%0/00%6/785.7%2680324020
22M. Flowers23:5851/333.3%1/333.3%0/20%3/3100%145313007
24N. Kuliesa00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
35D. Lavrinovicius *17:0393/3100%3/3100%1/333.3%0/00%011001007
77P. Danusevicius20:3483/742.9%3/742.9%0/10%2/2100%325314017
Team/Coaches11200100
TOTAL2007919/3850%19/3850%8/2433.3%17/1989.5%730371519156286
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     