Ο Μάλακαϊ Φλιν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στο EuroCup, με αποτέλεσμα οι ομάδες της EuroLeague να κοιτάζουν έντονα την περίπτωσή του. Πόσο πιθανό είναι όμως να τον δούμε φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση;

Το όνομα του Μάλακαϊ Φλιν πρέπει να έχει «παίξει» τις τελευταίες ημέρες περισσότερο από κάθε άλλο όνομα, καθώς μοιάζει ξεκάθαρο πως πρόκειται για έναν εκ των καλύτερων παικτών εκτός EuroLeague. Παρόλα αυτά, δεν προβλέπεται να τον δούμε φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Μάλακαϊ Φλιν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε να αφήσει το NBA και να πει το «ναι» στην Μπαχτσεσεχίρ, η οποία του πρόσφερε συμβόλαιο για 1+1, με απολαβές 1 εκατομύριο τον χρόνο. Πάντως η άφιξή του στην τουρκική ομάδα έκανε… κρότο.

Ένας παίκτης με 200+ παιχνίδια στο NBA, ο οποίος μάλιστα έχει σημειώσει ακόμη και 50 πόντους σε ένα ματς (μόλις ο τρίτος που το κάνει ερχόμενος από τον πάγκο μετά τους Άντερσον και Κρόφορντ) να παίρνει την απόφαση να μετακομίσει στο EuroCup είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση.

Και μπορεί απέναντι στην Λέγκια να ήταν κακός με 1/10 τρίποντα, όμως συνολικά έχει λάμψει στο φετινό EuroCup, κάνοντας την Μπαχτσέσεχιρ ένα από τα φαβορί για τον τίτλο.

Μετράει 18 πόντους μέσο όρο, με 61.5% δίποντα, 32.7% τρίποντα, 3.5 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.8 κλεψίματα και 20.6 βαθμούς στην αξιολόγηση, δείχνοντας πως έχει έρθει για να κάνει… κρότο! Μάλιστα, εάν δεν ήταν και το κακό ματς του με την Λέγκια (1/10 τρίποντα, 2 PIR), οι μέσοι όροι του θα ήταν ακόμη πιο ψηλά!

Με ύψος 1.85, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων πόιντ γκαρντ στο EuroCup (αν όχι τον κορυφαίο), ενώ πρόκειται για έναν παίκτη που πηγαίνει πολύ στο pick n roll (περίπου το 40% των επιθέσεων που παίρνει είναι τέτοιες, ενώ μπορεί να σουτάρει αξιόπιστα και μετά από ντρίπλα, αλλά και σε catch and shoot καταστάσεις.

Τα στατιστικά του αυτά, τον κάνουν ένα πακέτο που πολλές ομάδες στην EuroLeague θέλουν να αποκτήσουν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ολυμπιακός. Παρόλα αυτά, η Μπαχτσέσεχιρ είναι ανένδοτη, καθώς δεν είναι διατεθημένη να τον αφήσει να φύγει, όσα και αν προτίθεται να πληρώσει ο υποψήφιος μνηστήρας του Μάλακαϊ Φλιν.

Επιπλέον και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να κλείσει την σεζόν στην Μπαχτσέσεχιρ, προκειμένου να έχει τον ηγετικό ρόλο που έχει τώρα και να γράψει νούμερα, ώστε το καλοκαίρι του 2026 να χτυπήσει την πόρτα της EuroLeague με πολύ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Ο Μάλακαϊ Φλιν, λοιπόν, θα αργήσει να βρεθεί στα παρκέ της EuroLeague. Στο ενδιάμεσο, μπορούν όλοι να τον απολαύσουν στο EuroCup, εκεί όπου, όπως είπαμε, λάμπει όσο ελάχιστοι…

