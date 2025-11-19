Ο Φρανκ Νιλικίνα επέστρεψε στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό, με τον Τάισον Γουόρντ, όμως, να μένει εκτός με ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο επερχόμενο ματς με την Παρί για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, την Παρασκευή (21/11, 21:15), με μία επιστροφή στις προπονήσεις και έναν... πονοκέφαλο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι αυτός που επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Γάλλος γκαρντ είχε μείνει εκτός από τα παιχνίδια με Ζάλγκιρις, Αρμάνι και Προμηθέα, για να προφυλαχτεί. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα τον έχει στο rotation ενόψει της Παρί, με τον Γάλλο να ξεπερνάει το πρόβλημά του και να εντάσσεται κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11).

Από την οποία, όμως, έμεινε εκτός ο Τάισον Γουόρντ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ένιωσε ένα σφίξιμο στη δεξιά γάμπα και δεν προπονήθηκε την Τετάρτη, με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι απέναντι στην Παρί να κρίνεται εντός των επόμενων ημερών.

Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός εξετάζει ενδελεχώς την αγορά, για να βρει έναν γκαρντ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.