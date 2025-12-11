ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ Basketaki The League κι αυτή την εβδομάδα!

Με δράση σε όλες τις κατηγορίες εξελίχθηκε η εβδομάδα στο Basketaki κ πάμε να δούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Με την 11η αγωνιστική συνεχίστηκε η Elite League by Novibet!

Ο Αntilalos BC με ξέσπασμα στην 3η περίοδο, έκοψε τη φόρα των Thunderdogs παίρνοντας πολύ σημαντική νίκη με 71-63. Novibet MVP αναδείχθηκε ο Merkevicious με 15 πόντους, 2 ασίστ και 13 ριμπάουντ!

Οι Iguana Pacers έχουν βρει για τα καλά τα πατήματά τους με την επιστροφή του Γεωργίου κι επικράτησαν και των Indians με 66-57! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Αντώνης Γρύλλης με 27 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ!

Οι Γκουρούδες συνέχισαν με μια εύκολη σχετικά νίκη, αφού έκαμψαν την αντίσταση που έδειξαν τα Paliagoura, με τελικό σκορ 88-65 ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Θωμάς Νίκου με 19 πόντους, 13 ασίστ και 7 ριμπάουντ!

Το Black Mamba πήρε τελικά τη μάχη με τον Heldreich, αφού μετά από συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και πολλή ένταση, επικράτησε τελικά με 76-71 ! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Βασίλης Δέδες με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ!

Οι West Kings νίκησαν την Pressof με 108-51, ένα σκορ που τα λέει όλα για το ολοκληρωτικό μπάσκετ των αήττητων «Βασιλιάδων» Novibet MVP του αγώνα ο Στέφανος Σολωμός με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ!

Οι Miami Heets ήταν ψύχραιμοι όταν έπρεπε και τελικά πήραν το ντέρμπι με τους Stifado Bulls με σκορ 70-62 ! Novibet MVP αναδείχτηκε ο Νίκος Αναστασίου με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4

ασίστ!

Τέλος, οι πρωταθλητές Hood BC δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη Sthenos BC,αφού επικράτησαν με 81-61! Novibet MVP ο Θοδωρής Ζέγγος με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ!

Στα σημαντικότερα αποτελέσματα στην 7η αγωνιστική της Master League, οι Bonobo BC μπήκαν δυναμικά, επικρατώντας των Harlems με 76–70, ενώ οι Pink Paper πήραν σημαντική νίκη μετά το 43–53 απέναντι στους Komodo Dragons. Η Ποσειδωνία κατάφερε να λυγίσει τη New York Fix με 49–46 σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, ενώ η Aguanile πήρε οριακή νίκη, από αυτές που τη γνωρίσαμε, με 51–53 κόντρα στους μαχητικούς Only Flood. Συναρπαστικό ήταν και το ματς ανάμεσα σε Kozalides BC και Μπαρμπούτια, με τους δεύτερους να επικρατούν 74–79, την ώρα που τα Βελούδινα Σφυριά έδειξαν σταθερότητα και πήραν τη νίκη με 68–56 απέναντι στους Collectors. Οι Μπουλντόζες έκαναν μεγάλη ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη με 62–61 επί των Colombians BC, ενώ ο Α.Σ.Κ. Αρισταίος συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, κερδίζοντας τους Gangsters με 62–57. Οι Golden Steak Warriors πάλεψαν αλλά λύγισαν απέναντι στους Mamba Boys με 61–69, τη στιγμή που ο Uncle Drew έδειξε χαρακτήρα σε ένα πραγματικό θρίλερ, νικώντας τα Ano Liosia BC με 85–81 και πιάνοντας τα στην κορυφή. Τέλος, τα Gran Camaria επιβλήθηκαν των Rejects με 75–74 σε ένα παιχνίδι που κράτησε τον ρυθμό και την αγωνία στα ύψη μέχρι το τέλος.

Στην 7η αγωνιστική της Evolution League, η Team 8s πήρε νίκη-θρίλερ απέναντι στην Koutsikari BC με 56–53, ενώ οι Αργο-ναύτες πραγματοποίησαν ώριμη εμφάνιση και επικράτησαν των No Stars με 56–65. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Drunk Team πήραν τη νίκη απέναντι στη Φιορετσίνα με 56–65, με το καθαρότερο μυαλό στα κρίσιμα σημεία να κάνει τη διαφορά. Οι San Antonio Sperms σημείωσαν σημαντική νίκη, επικρατώντας των Tebelwolves με 46–56 σε ένα ματς όπου επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς. Οι Vatos Krokos κατάφεραν να λυγίσουν τη Γιουγκοπιάστηκα με 54–53, δείχνοντας χαρακτήρα στο φινάλε, την ώρα που η Pack Squad επικράτησε της La Bola De Papel με 79–85 σε μια άκρως θεαματική αναμέτρηση. Τα 50 Καράτια συνέχισαν με σταθερότητα, επικρατώντας των Reptors με 57–61, ενώ οι Jokers έβγαλαν ενέργεια και καθαρό μυαλό, παίρνοντας την νίκη με 62–52 απέναντι στους Εlitήριους by Omsom. Τέλος, τα Sepolia Sharks, επικράτησαν των Jnxd Apes με 74–65, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της αγωνιστικής.

Η 10η αγωνιστική της Progress League ήταν γεμάτη μάχες και οριακές αναμετρήσεις. Οι Μίνωες έσπασαν το ρόδι κι επιβλήθηκαν των Trelakers με 54–46, ενώ η Δικανομία Νέας Σμύρνης πήρε μεγάλη νίκη στο νήμα απέναντι στους Athens Warriors με 56–55. Οι Dunkin’ Dads κέρδισαν τους Athens Bucks με 49–43, και οι Iron Maidan επικράτησαν της Mikrokosmos με 64–61. Εντυπωσιακή εμφάνιση από τους Ζωντανούς Λοκρούς, που νίκησαν τη West Side B.C. με 98–76. Οι San Antonio Smurfs πήραν τη νίκη κόντρα στους Palomahawks με 49–48, ενώ η Buzzer Beer λύγισε τη Miamani Heat με 64–60. Η Lithos BC πήρε τη νίκη επί των Rockets με 61–57, ενώ οι Κόπανοι νίκησαν τους Hornets με 48–45. Η Circle BC κυριάρχησε απέναντι στη Spacers Athens με 62–48, τη στιγμή που οι Hungry Wolves επικράτησαν της Skroutz με 51–49. Οι Banners πήραν το παιχνίδι απέναντι στη Novibet με 70–61, ενώ οι Friends επικράτησαν των Draft Fathers με 70–69 σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Με τη 11η αγωνιστική συνεχίστηκε η Development League. Οι Μαυροτσούκαλοι BC πέρασαν επιβλητικά με 66–49 από τους 46rs, ενώ οι Stone City Thunder, επικράτησαν των Terroristas με 74–62. Η Sugarcity σημείωσε σημαντική νίκη απέναντι στους EktAir Steels με 60–46 και οι Aces λύγισαν τους Λεβαντάτηδες με 43–37. Οι Cardinals πήραν οριακή νίκη με 47–45 επί των Miami Meat, ενώ η San Lorenzo Pellegrini έκανε το ίδιο απέναντι στη Bubble Bobble με 58–56. Η Slamdunk BC συνέχισε δυνατά με νίκη 59–45 επί των Capital Con-Trolls, ενώ οι The Rose Copanoi κέρδισαν τους Los Lampriniers με 44–41. Τέλος, οι Porto Raftors επικράτησαν των Destroyed Pistons με 64–49.

Η 10η αγωνιστική της Development2 League προσέφερε ένταση και δυνατές μάχες. Οι Cavaliardes άνοιξαν τη δράση με μια «σκληρή» νίκη απέναντι στους Kamikaze με 38–35, ενώ οι Seagulls επικράτησαν των Thunderhawks με 54–47. Οι Villagers BC κυριάρχησαν απέναντι στη Γιούχα Jazz με 61–47, την ώρα που οι Burna Boys πήραν μεγάλη νίκη με 54–48 απέναντι στους Rim Protectors. Στο ίδιο μοτίβο, οι Lecocosportif λύγισαν τους Grapevine Groove με 53–44, ενώ οι Athens Dons νίκησαν οριακά τους Atlanta Slots με 53–51.Oι Los Angeles Pit-Bulls σημείωσαν μια ακόμη σημαντική νίκη απέναντι στους FromTheHood με 63–52.