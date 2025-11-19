Ο Πανιώνιος υποδέχεται τη Λιετκαμπέλις στην 8η αγωνιστική του EuroCup. Η ώρα του τζάμπολ και πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ένα... φρένο στις 13 διαδοχικές ήττες που μετράει στη σεζόν θέλει να βάλει ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τη Λιετκαμπέλις, για την 8η αγωνιστική του EuroCup, θέλοντας μία νίκη και για ψυχολογικούς λόγους.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται στην τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου του EuroCup, έχοντας ρεκόρ 1-6, το ίδιο ακριβώς με την αποψινή του αντίπαλο, τη Λιετκαμπέλις.

«Μόνο μια λέξη: Αρκετά! Όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν είτε παίξουν για ένα δευτερόλεπτο είτε για σαράντα λεπτά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε μια Ιστορική ομάδα, με πολλούς οπαδούς που περιμένουν από εμάς να δείξουμε δύναμη, υπερηφάνεια και ενέργεια.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά ώστε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Δεν θα ασχοληθώ με το αν έχουμε απουσίες ή όχι. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να παρουσιαστεί πανέτοιμος να δώσει το 200%. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο για να σκεφτούμε. Να σεβαστούμε τους εαυτούς μας, τον Σύλλογο, τους φιλάθλους μας» ανέφερε ο Ηλίας Ζούρος, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Το τζάμπολ της οποίας είναι προγραμματισμένο στις 19:30, στο κλειστό της Γλυφάδας και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Η κατάταξη του ομίλου του Πανιωνίου