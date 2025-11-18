Πανιώνιος: Ο Τσόχλας στο προπονητικό επιτελείο
Σε μια προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο προχώρησε ο Πανιώνιος ενισχύοντας το staff με τον Απόλλων Τσόχλα. Το νέο μέλος των «κυανέρυθρων» έπιασε ήδη δουλειά, καθώς οι υποχρεώσεις της ομάδας «τρέχουν» σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:
«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ενημερώνει ότι ο Απόλλων Τσόχλας εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.
Ο Απόλλων Τσόχλας θα πλαισιώσει τον Αντώνη Κουρμούλη και θα είναι οι συνεργάτες του Ηλία Ζούρου».
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός, Έβανς: Χειρουργήθηκε ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται ήδη για τον αγώνα με την Λιετκαμπέλις την Τετάρτη (19/11, 19:30) στο κλειστό της Γλυφάδας και ο Ηλίας Ζούρος περιμένει από τους παίκτες του να βγάλουν αντίδραση μετά και τη νέα ήττα από τη Μύκονο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.
Υπάρχει μεγάλη πίεση και είναι λογικό, ο κόσμος περίμενε πολλά περισσότερα από την εικόνα που εμφανίζει η ομάδα από την αρχή της σεζόν και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αντίδραση των φιλάθλων στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Λιθουανούς, αλλά και στο πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.