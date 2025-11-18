Ο Απόλλων Τσόχλας θα πλαισιώσει το προπονητικό τιμ του Πανιωνίου στο πλευρό του Ηλία Ζούρου.

Σε μια προσθήκη στο προπονητικό επιτελείο προχώρησε ο Πανιώνιος ενισχύοντας το staff με τον Απόλλων Τσόχλα. Το νέο μέλος των «κυανέρυθρων» έπιασε ήδη δουλειά, καθώς οι υποχρεώσεις της ομάδας «τρέχουν» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος αναφέρει:



«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL ενημερώνει ότι ο Απόλλων Τσόχλας εντάσσεται στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Ο Απόλλων Τσόχλας θα πλαισιώσει τον Αντώνη Κουρμούλη και θα είναι οι συνεργάτες του Ηλία Ζούρου».

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται ήδη για τον αγώνα με την Λιετκαμπέλις την Τετάρτη (19/11, 19:30) στο κλειστό της Γλυφάδας και ο Ηλίας Ζούρος περιμένει από τους παίκτες του να βγάλουν αντίδραση μετά και τη νέα ήττα από τη Μύκονο στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Υπάρχει μεγάλη πίεση και είναι λογικό, ο κόσμος περίμενε πολλά περισσότερα από την εικόνα που εμφανίζει η ομάδα από την αρχή της σεζόν και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η αντίδραση των φιλάθλων στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Λιθουανούς, αλλά και στο πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα.

