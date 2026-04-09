Την ευκαιρία να δουν τον βαθμό αγωνιστικής τους ετοιμότητας είχαν το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας ο Πανιώνιος και το Περιστέρι σ’ ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα διάρκειας τεσσάρων 8λεπτων στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ. Από την ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς δεν αγωνίστηκαν λόγω μικροενοχλήσεων ο Τζο Τόμασον και ο Ρόκι Κρούζερ.

Οι προπονήσεις των «κυανέρυθρων» θα συνεχιστούν και την Μεγάλη Παρασκευή (10/4) το μεσημέρι, θα ακολουθήσει διήμερο ρεπό και οι παίκτες θα επιστρέψουν σε δράση από την Δευτέρα του Πάσχα όταν και θα αρχίσουν προετοιμασία για τον αγώνα με την AEK την Κυριακή (19/4- 16:00) στην Γλυφάδα.

Όσον αφορά το Περιστέρι ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση του, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική τους κατάσταση.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα έχουν ρεπό μέχρι την Κυριακή του Πάσχα (12/4) και θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4), ξεκινώντας την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τη Μύκονο στο κλειστό της Άνω Μεράς το επόμενο Σάββατο (18/4, 16:00) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

