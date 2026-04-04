Ο Ζόραν Λούκιτς ήταν φανερά απογοητευμένος στις δηλώσεις του μετά τη βαριά ήττα του Ηρακλή από τον Πανιώνιο με 103-77.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός δεν θέλησε να τοποθετηθεί πολύ, λέγοντας πως ότι και να έλεγε θα ήταν δικαιολογίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Αν πω κάτι θα είναι δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα δούμε. Δεν είναι απλά μία κακή μέρα. Τι να πω…».