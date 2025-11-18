Ο Άρης έβγαλε αντίδραση, έδειξε χαρακτήρα και πέτυχε σπουδαία νίκη στη Λιθουανία επί της Νεπτούνας με 87-93 για την 8η αγωνιστική του Eurocup σ' ένα παιχνίδι στο οποίο οι Θεσσαλονικείς ήταν υποδειγματικοί για περίπου τρία δεκάλεπτα, όταν προηγήθηκαν έως και με διαφορά 17 πόντων, αλλά στο τέλος χρειάστηκαν δύο μεγάλα σουτ για να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Ο Άρης χτίζει χαρακτήρα κι αυτό φάνηκε στη Λιθουανία. Για δύο δεκάλεπτα, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν υποδειγματική καθώς με εξαιρετικό διάβασμα παιχνιδιού κι ένα σωρό πρωταγωνιστές προηγήθηκε έως και με διαφορά 17 πόντων, παρά την ευστοχία των Λιθουανών έξω από τα 6,75 (16/43). Νουά, Τζόουνς, Κουλμπόκα και στο τέλος ο Μήτρου Λονγκ με τα μεγάλα σουτ που σημείωσε ήταν οι πρωταγωνιστές για την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς η οποία θα έπρεπε όμως να είχε καλύτερη συμπεριφορά στη διατήρηση των διαφορών με τις οποίες ξέφυγε.

Ο αγώνας

Ο Άρης είχε πρόβλημα στην περιφερειακή άμυνα στα πρώτα λεπτά του αγώνα κι έτσι η Νεπτούνας αξιοποίησε σε απόλυτο βαθμό τα τέσσερα μακρινά σουτ που βρήκε (13-6, 3’). Η ελληνική ομάδα είχε ξεκάθαρο πλάνο εκτέλεσης από κοντινή απόσταση δημιουργώντας μέσα από το post παιχνίδι, αλλά το δεδομένο πρόβλημα στην άμυνα συνδυάστηκε με την απώλεια του αμυντικού ριμπάουντ και με επιπλέον κατοχές για τους γηπεδούχους, η διαφορά διατηρήθηκε έφτασε στο +12 (26-14, 8’). Επτά συνεχόμενοι πόντοι του Λονγκ μάζεψαν τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου (28-21).

Το πλάνο του Άρη βγήκε σε ολοκληρωτικό βαθμό στη δεύτερη περίοδο. Post παιχνίδι και έξτρα πάσα για εκτέλεση εντός ζωγραφιστού και το σερί αυξήθηκε στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου (30-30, 13’) καθώς έπαιξε άμυνα περιορίζοντας τα ελεύθερα σουτ των γηπεδούχων. Το τρίτο φάουλ του Μήτρου Λονγκ έφερε το πρώτο ζήτημα προς διαχείριση για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Καθώς η ελληνική ομάδα απέκτησε για πρώτη φορά το προβάδισμα (35-37, 16’), το δεύτερο φάουλ του Χάρελ στοιχειοθέτησε δεύτερο πρόβλημα, ειδικά με τον ρόλο του Αμερικανού στη βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς.

Ο Αμίν Νουά ήταν όμως απολαυστικός στο πρώτο ημίχρονο με την ολοκλήρωση του οποίου είχε 16 πόντους και η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ (45-49). Με 13 πόντους και πέντε ασίστ ο Λόμακς ήταν ο ιθύνων νους της Νεπτούνας.

Ο Άρης δεν αξιοποίησε τις επιθέσεις του στο δεύτερο ημίχρονο, διατήρησε όμως τη συνέπειά του στην άμυνα (49-53, 22'). Αναζητώντας σκορ, ο Μίλιτσιτς επανήλθε στο αποδοτικό σχήμα με τη συνύπαρξη των Χάρελ-Νουά-Κουλμπόκα και απέκτησε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (49-60, 25'). Οι Λιθουανοί συνέχισαν να εκτελούν άστοχα από μακρινή απόσταση σε αντίθεση με τον Άρη ο οποίος βρήκε δύο μακρινά σουτ (49-66, 26'). Οι γηπεδούχοι βρήκαν καλάθι έπειτα από περίπου πέντε αγωνιστικά λεπτά καθώς η αλλαγή σχήματος με την είσοδο του Στίβεν Ίνοκ στο παρκέ χάλασε τον ρυθμό του Άρη (58-66, 28') και συνέβαλε στο 9-0 σερί των γηπεδούχων.

Κι έτσι οι Λιθουανοί πήραν ψυχολογία και βρήκαν διαδοχικά μακρινά τρίποντα. Μπροστά στο σενάριο ολοκληρωτικής απώλειας της διαφοράς, Φόρεστερ και Χάρελ έδωσαν διαδοχικούς πόντους και την κράτησαν (64-73) έως το τέλος της περιόδου.

Η άμυνα ήταν το βασικό ζητούμενο για τον Άρη στην τέταρτη περίοδο καθώς σ' αυτή πάτησε στο διάστημα που εξασφάλισε έως και διαφορά 17 πόντων, παράλληλα της ανάγνωσης των μις ματς. Αυτό έκανε με εκτελεστή τον Κουλμπόκα (75-81, 34') καθώς όμως του ήταν δύσκολο να περιορίσει το μακρινό σουτ των γηπεδούχων διότι παρασύρθηκε στον ρυθμό τους. Ο Άρης μπήκε στα τελευταία τέσσερα λεπτά με +10 (75-85). Στη νέα τελευταία απόπειρα επιστροφής της Νεπτούνας, ένα τρίποντο του Μήτρου Λονγκ και δύο διαδοχικά καλάθια του Λονγκ έδειξαν να καθαρίζουν το παιχνίδι αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά δύο μακρινά σουτ, δηλώνοντας ζωντανοί.

Με +6 (84-90) στην είσοδο στα τελευταία δύο λεπτά, κάθε επίθεση είχε αξία όπως και το χαμένο τρίποντο του Μπράις Τζόουνς. Δύο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσαν κατοχές στη Νεπτούνας και ο Λόμακς με τρίποντο από τα οκτώ μέτρα, έκανε ντέρμπι το παιχνίδι. Ο Μήτρου Λονγκ απάντησε, ο Νουά πήρε το ριμπάουντ κι εκεί τελείωσαν όλα.



Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-49, 64-73, 87-93

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… διάβασε εξαιρετικά το παιχνίδι καθώς στη μεγαλύτερη διάρκειά του διάβασε τα μις ματς κι έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Είχε επίσης αρκετούς πρωταγωνιστές, την ψυχολογία του αγώνα και σωστή αντίδραση όταν η Νεπτούνας πλησίασε στους έξι πόντους (75-81) για να μπει στο τελευταίο τρίλεπτο με διαφορά 12 πόντων.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Αμίν Νουά. Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν παντού στο γήπεδο με επιθετικές λύσεις, ριμπάουντ και τρομερές άμυνες.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Χάρελ, Τζόουνς, Κουλμπόκα και ο Μήτρου Λονγκ με τα μεγάλα σουτ που σημείωσε στο τέλος.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… Ο Βελίτσκα έκανε πολλά λάθη για τη Νεπτούνας. Κακό παιχνίδι από τον Ίνοκ για τον Άρη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόμακς έκανε τρομερό παιχνίδι για τη Νεπτούνας.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το διάβασμα του παιχνιδιού που χαρακτήρισε τον Άρη στη μεγαλύτερη διάρκειά του μαζί με την επιθετική πολυφωνία.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η συμπεριφορά του Άρη όταν προηγήθηκε με +17 και γενικώς το ότι έχανε εύκολα τις διαφορές στο δεύτερο ημίχρονο.

Neptunas Klaipeda FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Coach: Gediminas Petrauskas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 H. Cleary 23:45 12 0/1 0% 0/1 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 -7 5 1 D. Tarolis * 17:44 7 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 2/2 100% 2 2 4 3 0 2 0 0 6 8 2 R. Kneizys 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 R. Lomazs * 30:54 26 5/12 41.7% 5/12 41.7% 3/6 50% 7/7 100% 1 2 3 7 1 2 2 0 1 28 8 M. Girdziunas * 26:51 7 0/0 0% 0/0 0% 1/6 16.7% 4/4 100% 1 2 3 1 2 0 2 1 -1 10 10 V. Kozys 03:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -5 -5 11 A. Velicka 30:02 13 2/2 100% 2/2 100% 3/9 33.3% 0/0 0% 1 4 5 3 2 7 3 0 -6 13 13 A. Majauskas * 19:30 9 3/3 100% 3/3 100% 0/1 0% 3/3 100% 2 2 4 0 0 2 0 0 -8 8 16 M. Macijauskas 03:11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 21 A. Berucka 18:28 4 0/0 0% 0/0 0% 1/3 33.3% 1/1 100% 0 2 2 0 3 1 0 0 -2 5 24 Z. Waterman * 25:11 9 0/0 0% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 0 10 5 77 K. Lesciauskas * 00:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1 TOTAL 200:00 87 11/20 55% 11/20 55% 16/43 37.2% 17/17 100% 10 19 29 16 22 16 7 2 -30 81