Λόντον Λάιονς-Πανιώνιος: Που θα δείτε τον αγώνα του «Ιστορικού» που ψάχνει την πρώτη νίκη μετά από 11 σερί ήττες

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στην Copper Box Arena του Λονδίνου τους Λόντον Λάιονς στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του EuroCup (12/11, 21:30), διεκδικώντας την πρώτη νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις από την 1η Οκτωβρίου, έχοντας στο ενδιάμεσο μετρήσει 11 συνεχόμενες ήττες.

Το καλεντάρι της 7ης αγωνιστικής του EuroCup έστειλε τον Πανιώνιο στο Λονδίνο για την αναμέτρηση με τους Λόντον Λάιονς (12/11, 21:30). Ο «Ιστορικός» ψάχνει αντίδραση, μετρώντας 11 συνεχόμενες ήττες στη Stoiximan GBL και στο EuroCup, με την τελευταία εξ αυτών από το Μαρούσι, στη Γλυφάδα.

Οι «κυανέρυθροι» διεκδικούν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα από την 1η Οκτωβρίου, όταν είχαν επικρατήσει της Τσέμνιτζ στην πρεμιέρα του EuroCup, απέναντι στους Λόντον Λάιονς που έχουν ρεκόρ 2-4 στο Group B της διοργάνωσης.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 4HD.

Group B

Κατάταξη

Μπουργκ 6-1 Τουρκ Τέλεκομ 4-2 Μπεσίκτας 4-2 Μπουντούτσνοστ 4-2 Ουλμ 4-3 Τρέντο 3-3 Τσέμνιτζ 2-4 Λόντον Λάιονς 2-4 Λιετκάμπελις 1-5 Πανιώνιος 1-5

Αποτελέσματα-7η αγωνιστική

11/11

Ουλμ-Μπουργκ 64-96

12/11