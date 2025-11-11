Ξεκίνησε το κοινωνικό πρόγραμμα ONE TEAM για τον Πανιώνιο

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος κοινωνικής ευθύνης της EuroLeague Basketball «ONE TEAM» στο κλειστό «Αργύρης Κορωναίος», σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή για τον «Ιστορικό».

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «ONE TEAM», της πρωτοβουλίας κοινωνικής ευθύνης της EuroLeague Basketball, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας, προσφέροντας στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες που ενισχύουν την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

«Το πρόγραμμα ΟΝΕ TEAM του BKT EuroCup για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ COSMORAMA TRAVEL άρχισε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο κλειστό «Αργύρης Κορωναίος», σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή για τον Σύλλογο και την κοινότητα.

Η συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Καλλιθέας (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας) δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η άθληση συναντά την παιδαγωγική, προσφέροντας στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες που ενισχύουν την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Παράλληλα, η δράση του προγράμματος στο κλειστό «Αργύρης Κορωναίος», εκεί όπου η «Μπασκετική Σχολή Πανιωνίου» προετοιμάζει τις επόμενες γενιές αθλητών συνιστά μια «συνάντηση» αθλητισμού, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης νοοτροπίας και παιδείας.

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με τις ιστορικές ρίζες του και την πορεία που συνδέεται άρρηκτα με την προσφυγιά, γνωρίζει βαθιά την αξία της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.

Η εφαρμογή του προγράμματος ΟΝΕ TEAM, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης που θα «τρέξει» η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL όλη τη σεζόν.επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ομάδας να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία, να προσφέρει ευκαιρίες και να αναδεικνύει το αληθινό νόημα του αθλητισμού.

Η χαρά της συνύπαρξης, η συνεργασία και η ανθρώπινη επαφή αποτελούν τον πυρήνα αυτής της πρωτοβουλίας, με στόχο να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου.

Η δράση υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με το «Τζάμπολ Αγάπης», συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και συνεργατικής ατμόσφαιρας για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι στιγμές που μοιράστηκαν τα παιδιά και οι προπονητές απέδειξαν ότι κάθε προσπάθεια που τιμά τις αξίες της ανθρωπιάς αφήνει ουσιαστικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την ίδια αφοσίωση, στηρίζοντας τα παιδιά και ενισχύοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως φορέα κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL συνεχίζει να δείχνει τον δρόμο, συνδυάζοντας την Iστορία του με πράξεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινότητα.

Πληροφορίες για το One Team

«Το One Team, το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) της Euroleague Basketball, σε συνεργασία με τους Special Olympics ως Υπερήφανο Εταίρο, χρησιμοποιεί το μπάσκετ για να επιτύχει πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο στις κοινότητές μας.

Με ένα καινοτόμο μοντέλο διασύνδεσης σε ολόκληρη την ήπειρο, η Euroleague Basketball και οι ομάδες της έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα CSR που ενοποιεί τις δραστηριότητες κάθε συλλόγου με ουσιαστικό τρόπο, λειτουργώντας υπό το θέμα της «κοινωνικής ενσωμάτωσης», το οποίο συνδέεται άμεσα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 10 των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Ανισοτήτων.

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα One Team, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, ώστε να ωφελήσει ομάδες που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν λόγω προβλημάτων όπως η εξάρτηση από ουσίες, η ανισότητα των φύλων, ή η σωματική και νοητική αναπηρία.

Από την ίδρυσή του το 2012, το πρόγραμμα One Team έχει ήδη επηρεάσει άμεσα και έμμεσα πάνω από 27.000 συμμετέχοντες σε 21 χώρες, έχει εμπλέξει 80 συλλόγους της EuroLeague και του EuroCup και 407 Πρεσβευτές μέσω των διάφορων έργων του.»