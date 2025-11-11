Ο Μιχάλης Λούντζης υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση την Τρίτη (11/11) για να ξεπεράσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη και θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης όλη την υπόλοιπη σεζόν για τον Πανιώνιο.

Ο Πανιώνιος είναι αναγκασμένος να ζει για την υπόλοιπη σεζόν χωρίς τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος την Τρίτη (11/11) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο γόνατο (είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού). Ο διεθνής γκαρντ ήταν άτυχος, καθώς βρίσκονταν σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστικά και πλέον είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας για να επιστρέψει την επόμενη σεζόν.

Ο Μιχάλης Λούντζης είχε τραυματιστεί στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη και έπειτα από σειρά εξετάσεων αξιολογήθηκε με ακρίβεια η κατάσταση του οδηγώντας τον στο χειρουργείο για την επέμβαση.

Πλέον, θα ξεκινήσει σύντομα πρόγραμμα αποκατάστασης το οποίο θα διαρκέσει μεγάλο διάστημα και ο στόχος είναι να επανέλθει πιο δυνατός απ' ότι ήταν πριν τη νέα σεζόν.

Ο Ηλίας Ζούρος αναπροσαρμόζει πλέον τα πλάνα του και γι' αυτό συνεχίζει να αναζητά όσο κι αν είναι δύσκολο μια λύση από την ελληνική αγορά για την περιφέρεια και ΄'εχει στοχεύσει σε νεαρό ταλαντούχο πόιντ γκαρντ, που αγωνίζεται σε άλλη ομάδα της Stoiximan GBL.