Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: Που θα δείτε την αναμέτρηση

Ο Άρης υποδέχεται (11/11, 20:00, Novasports 4) την Μπαχτσέσεχιρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup και ψάχνει νίκη ψυχολογίας.

Δύσκολη αποστολή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης υποδέχεται (Novasports 4, 20:00) την Μπαχτσέσεχιρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup και θέλει να συνεχίσει με νίκη την πορεία του στο Eurocup.

O Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν ξεκάθαρος ως προς αυτά που θέλει να δει από την ομάδα του αλλά και για το επίπεδο δυσκολίας της αναμέτρησης, ενώ ο Αμίν Νουά στις πρώτες δηλώσεις του έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Ο Άρης επικράτησε εύκολα της Σλασκ με 85-78 με τον Τζόουνς να είναι ο κορυφαίος με 28 πόντους και 5 ασίστ στο τελευταίο ματς του στη διοργάνωση. Με την νίκη αυτή πήγε στο 3-3. Ακολούθησε η νίκη εντός έδρας για το ελληνικό πρωτάθλημα επί της Μυκόνου με 78-61.

Στο 3-3 βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης στον όμιλο του Eurocup, ενώ η Μπαχτσεσεχίρ του Χέιλ είναι στο 5-1 και στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Τούρκοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.