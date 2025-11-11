Άρης - Μπαχτσεσεχίρ: Που θα δείτε την αναμέτρηση
Δύσκολη αποστολή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης υποδέχεται (Novasports 4, 20:00) την Μπαχτσέσεχιρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup και θέλει να συνεχίσει με νίκη την πορεία του στο Eurocup.
O Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν ξεκάθαρος ως προς αυτά που θέλει να δει από την ομάδα του αλλά και για το επίπεδο δυσκολίας της αναμέτρησης, ενώ ο Αμίν Νουά στις πρώτες δηλώσεις του έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς.
Ο Άρης επικράτησε εύκολα της Σλασκ με 85-78 με τον Τζόουνς να είναι ο κορυφαίος με 28 πόντους και 5 ασίστ στο τελευταίο ματς του στη διοργάνωση. Με την νίκη αυτή πήγε στο 3-3. Ακολούθησε η νίκη εντός έδρας για το ελληνικό πρωτάθλημα επί της Μυκόνου με 78-61.
Στο 3-3 βρίσκεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης στον όμιλο του Eurocup, ενώ η Μπαχτσεσεχίρ του Χέιλ είναι στο 5-1 και στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Τούρκοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
