Ο Άρης... έβγαλε την ψυχή των 5.000 φίλων του που βρέθηκαν στο Nick Galis Hall τελικώς όμως επικράτησε της Βενέτσια με 90-86 για τη 10η αγωνιστική του Eurocup.

Η ελληνική ομάδα παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα καθώς ήταν καταπληκτική στο πρώτο ημίχρονο (56-43) έχοντας υψηλό επίπεδο συνεργασιών και με κορυφαίο τον Μπράις Τζόουνς αλλά και... αυτοκαταστροφική στο δεύτερο καθώς έχασε το μυαλό της και επιδόθηκε σε επιπολαιότητες. Αυτές έδωσαν τη δυνατότητα επιστροφής στο παιχνίδι στη Βενέτσια και τελικώς όλα κρίθηκαν από τις 4/4 βολές που είχαν οι Άντζουσιτς και Μήτρου Λονγκ στο τέλος, εξασφαλίζοντας τη νίκη αλλά και το πλεονέκτημα απέναντι στην ιταλική ομάδα σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Ο αγώνας

Στο νωχελικό (αμυντικά) πρώτο τετράλεπτο, ο Άρης βρήκε τον δάσκαλό του καθώς ο Κάι Μπόουμαν με 3/3 τρίποντα έβαλε τη Βενέτσια σε θέση οδηγού (11-17, 4’). Εκεί ο άλλαξε ολοκληρωτικά ξεκινώντας από την άμυνα ενώ στην επίθεση έβαλε στο παιχνίδι του τις συνεργασίες και την αποτελεσματικότητα από μακρινή απόσταση. Το επιμέρους 22-2 ήταν εκκωφαντικό (33-19, 8’) και βασίστηκε στη δημιουργία του Μπράις Τζόουνς αλλά και στην εκτέλεση των Κουλμπόκα, Νούα (33-22, 10’).

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης ήταν εξαιρετικός στη δεύτερη περίοδο τελειώνοντας όλες τις προσπάθειες έξω από τα 6.75, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάγνωση παιχνιδιού (43-29, 14’). Εκεί οι «κίτρινοι» χαλάρωσαν την άμυνα καθώς ο Κάιλ Ουίλτζερ εκμεταλλεύτηκε τα μις ματς και η Βενέτσια τα ελεύθερα μακρινά σουτ που βρήκε (45-38, 17’). Η επιστροφή του Μπράις Τζόουνς στο παρκέ, τελείωσε στο πρώτο ημίχρονο με 10 πόντους και εννιά ασίστ, έφερε και την… αποκατάσταση των ισορροπιών. Στο τέλος του ημιχρόνου (56-43) οι «κίτρινοι» σούταραν με 43.8% (7/16) στο τρίποντο και με 93.8% στις βολές (15/16).

Τα πρώτα πέντε λεπτά του δεύτερου μέρους ήταν όμοια με αυτά της αρχής του αγώνα. Βιαστικός, επιπόλαιος και με άμυνα ανοιχτή σαν τριαντάφυλλο, ο Άρης πλήρωσε τίμημα (63-57, 25') καθώς η ιταλική ομάδα έβρισκε με ευκολία τους διαδρόμους για... ξεκούραστα λέι απ. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί χειρότερα για την ελληνική ομάδα καθώς η άμυνά της έδωσε ελεύθερα σουτ στη Βενέτσια αλλά και τη δυνατότητα προσπεράσματος (65-63, 28'). Εκεί, πέντε πόντοι από τους Ίνοκ, Κουλμπόκα έκλεισαν το κακό τρίτο δεκάλεπτο εξασφαλίζοντας ένα μαξιλαράκι επτά πόντων (70-63, 30').

Η επιστροφή του Τζόουνς στο παρκέ κρίθηκε επιβεβλημένη έπειτα από δύο λεπτά στην τελευταία περίοδο (70-69) κι αυτή έφερε ένα 6-0 σερί για την ελληνική ομάδα (76-69). Ο Άρης δεν κατάφερε να χτίσει πάνω σ' αυτή, καθώς η δράση των Αρ Τζέι Κόουλ και Μπόουμαν κράτησε τη Βενέτσια στο παιχνίδι (82-77, 36'). Ζητούμενο για την ελληνική ομάδα ήταν η άμυνα καθώς στην επίθεση δεν είχε την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο συνεργασιών του πρώτου ημιχρόνου.

Για να φτάσουμε στα 21.7'' πριν το τέλος όπου ο Άντζουσιτς με δύο εύστοχες βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (88-84) στην ομάδα του. Η καλή άμυνα έγινε και πάλι ζητούμενο για την ελληνική ομάδα. Ένα καλάθι του Αρ Τζέι Κόουλ κράτησε την αγωνία αλλά αυτή τελείωσε 8'' πριν το τέλος με τις δύο βολές του Μήτρου Λονγκ και το άστοχο τρίποντα του Μπόουμαν

Τα δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 70-63, 90-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έβαλε τις κρίσιμες βολές στο τέλος με τους Άντζουσιτς, Μήτρου Λονγκ. Ο Άρης θα έπρεπε να είχε καθαρίσει νωρίτερα το παιχνίδι αλλά και πάλι παρουσίασε δύο πρόσωπα

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Μπράις Τζόουνς ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με double double (20π., 12 ασίστ).

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Προφανώς ο Αμίν Νούα και ο Κουλμπόκα. Ο Άντζουσιτς έβαλε τις κρίσιμες βολές.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΑ… Μπόουμαν και Αρ Τζέι Κόουλ έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ο Ουίτλ και ο Βάλεντάιν

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η συμπεριφορά του Άρη στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως οι συνεργασίες που έβγαλε.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… ο Άρης του δεύτερου μέρους. Έχασε το μυαλό του, ήταν τσαπατσούλης κι έχασε τον ρυθμό.