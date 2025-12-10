Σπάχια: «Με 56 πόντους στο ημίχρονο δεν κερδίζεις στο Παλέ»

Ο Νέβιν Σπάχια υποστήριξε ότι η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα στο Nick Galis Hall καυτηρίασε όμως και την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Βενέτσια στάθηκε στα διαφορετικά ημίχρονα που είχε η ομάδα του – στην άμυνα – στο Nick Galis Hall. «Ο Άρης έπαιξε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο κι εμείς στο δεύτερο, τελικώς όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουμε τη νίκη. Δεν είχαμε ισορροπία στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο κι αυτό φαίνεται από τους 56 πόντους που δεχθήκαμε. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον Άρη με τόσους πόντους», είπε αρχικά και στη συνέχεια έβγαλε το καπέλο του στους παίκτες του για την προσπάθεια στο δεύτερο μέρος.

«Βελτιωθήκαμε στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας ισορροπία στην επίθεση σε όλο το διάστημα του αγώνα. Θέλω όμως να συγχαρώ τους παίκτες μου γιατί το να δείξεις αυτή την προσωπικότητα σ’ αυτό το γήπεδο δεν είναι εύκολο. Δεν εγκατέλειψαν τον αγώνα, πολέμησαν για τη νίκη. Χρειάζεται μπάσκετ υψηλού επιπέδου για να τα καταφέρεις. Δείξαμε ότι είμαστε ομάδα με χαρακτήρα και φυσική κατάσταση».