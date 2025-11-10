Μίλιτσιτς: «Ομάδα με μεγάλο μπάτζετ η Μπαχτσέσεχιρ αλλά τα λεφτά δεν παίζουν μπάσκετ»

Ο Άρης υποδέχεται (11/11, 20:00) την Μπαχτσέσεχιρ για την 7η αγωνιστική του Eurocup και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν ξεκάθαρος ως προς αυτά που θέλει να δει από την ομάδα του αλλά και για το επίπεδο δυσκολίας της αναμέτρησης.

Αυτή τη στιγμή η τουρκική ομάδα προπορεύεται στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης και στην πραγματικότητα εντάσσεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. «Είναι μια ομάδα η οποία έχει πέντε-έξι φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς… Τα χρήματα, όμως δεν παίζουν μπάσκετ μέσα στο παρκέ. Θα μπούμε στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουμε κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία. Να βγάλουμε στο παρκέ ό,τι κάνουμε στην προπόνηση. Να έχουμε την υποστήριξη του κόσμου και να τους κάνουμε περήφανους», είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς και αναφέρθηκε στα στοιχεία που θέλει να δει από την ομάδα του.

«Η Μπαχτσέσεχιρ είναι μία αρκετά σκληρή ομάδα με παίκτες υψηλού επιπέδου. Έχουν ενέργεια και καλό ριμπάουντ. Είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να βελτιωθούμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας. Η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση. Θα μπούμε στο παρκέ για να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό και να επιβάλλουμε το δικό μας παιχνίδι».

Εκεί ρωτήθηκε για τα στοιχεία που περιμένει να αντλήσει από τον Αμίν Νουά. «Μπορεί να μας φέρει ενέργεια, να μας βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι και στα ριμπάουντ. Έχει κάποιες επιθετικές ικανότητες, που δεν είχαμε έως τώρα ομάδα, μαζί με σκληρότερη άμυνα. Είναι η ποιότητά του, που μπορεί να μας βοηθήσει από εδώ και πέρα. Γι’ αυτό και τόσο καιρό κοιτούσαμε στην αγορά, ώστε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή».