Ο Άρης επικράτησε της Σλασκ Βρότσλαβ στο Nick Galis Hall με 85-78 για την 6η αγωνιστική του Eurocup παίζοντας καταπληκτική άμυνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα αλλά και επιδεικνύοντας επιπολαιότητα στην τελευταία περίοδο δίνοντας στους Πολωνούς τη δυνατότητα επιστροφής στο παιχνίδι.

Έχοντας ως βάση την άμυνα, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης... τελείωσε νωρίς το παιχνίδι αν και δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη η επιπολαιότητα της τελευταίας περιόδου όπου δόθηκε η δυνατότητα στη Σλασκ να επιστρέψει από το -25, μειώνοντας έως και στους οκτώ πόντους. Αυτή η χαλάρωση θα μπορούσε να είχε διαγράψει την προσπάθεια του πρώτου δεκαλέπτου (21-6) και συνολικά των τριών πρώτων δεκαλέπτων. Άρνολντας Κουλμπόκα και Μπράις Τζόουνς ήταν οι πρωταγωνιστές για την ελληνική ομάδα στην επίθεση, η οποία βρήκε νίκη στο Eurocup έπειτα από τρεις συνεχόμενες ήττες.

Ο αγώνας

Ο Άρης έπαιξε καταπληκτική άμυνα στην πρώτη περίοδο και πειστήριο δεν ήταν μόνο η απελπιστική αστοχία των Πολωνών (2/18 σουτ), όσο οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκτέλεσαν με συνέπεια να βρουν μόλις δύο εύστοχα σουτ εντός παιδιάς. Αντιθέτως οι «κίτρινοι» είχαν συνέπεια στην επίθεση γεγονός το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να χτίσουν διψήφια διαφορά από νωρίς (10-0, 3’) και η αλήθεια είναι ότι αυτή θα μπορούσε να είχε φτάσει και πιο ψηλά από το +15 (21-6) στο τέλος της περιόδου.

Η ελληνική ομάδα ήταν ακόμη πιο ουσιαστική στη δεύτερη περίοδο εισπράττοντας το μακρινό σουτ από τον Άρνολντας Κουλμπόκα (15π.) εν αντιθέσει με τη Σλασκ η οποία παρέμεινε απελπιστικά άστοχη (27-6, 11’). Η διαφορά θα μπορούσε να ήταν ακόμη μεγαλύτερη (44-20) με την είσοδο του αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά του ημιχρόνου καθώς η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έβγαλε ελεύθερα σουτ τα οποία όμως δεν αξιοποιήθηκαν.

Τα περισσότερα χάθηκαν δια χειρός Μπριν Φορμπς αλλά συνοδεύτηκαν από θερμό χειροκρότημα στήριξης από τους φίλους του Άρη. Ο Σάνον (12π.) ήταν επίσης οι παίκτης που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη μη περαιτέρω αύξηση της διαφοράς έως το τέλος του πρώτου μέρους (50-30ημ.) καθώς ο Άρης δεν είχε την ίδια σκληράδα στην άμυνα στη δεύτερη περίοδο.

Με το τελευταίο ασχολήθηκε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς στην ανάπαυλα και τα λόγια του έπιασαν τόπο στα πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου (65-39, 25') στη διάρκεια των οποίων ο Μπράις Τζόουνς αξιοποίησε και τις έξι βολές που ευστόχησε και συνολικά σημείωσε 11 πόντους. Ο Άρης μιμήθηκε τους Πολωνούς στην αστοχία από μακρινή απόσταση, δεν έβγαλε επίσης συνεργασίες αλλά η άμυνα ήταν σταθερή (67-44, 30').

Ο Άρης χαλάρωσε αρκετά και τα αποτελέσματα φάνηκαν στα πρώτα δύο λεπτά της τελευταίας περιόδου. Η Σλασκ έκανε απόπειρα επιστροφής με 0-9 σερί (67-53, 32'). Κι έτσι η ιδέα για rotation εγκαταλείφθηκε γρήγορα με την επιστροφή των διεθνών και το πρώτο εύστοχο σουτ του Μπριν Φορμπς (73-53, 33:30). Ωστόσο, ο Άρης δεν έβαλε μυαλό από το τι είχε συμβεί στις αρχές της περιόδου. Με επιπολαιότητα έδωσε τη δυνατότητα επιστροφής στη Σλασκ (75-67, 37'). Τελικώς, ο Τζόουνς έβαλε τις βολές που κέρδισε και ο Άρης το παιχνίδι.



Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Άρης έπαιξε καταπληκτική άμυνα κι αν το χαμηλό επίπεδο ποιότητας της Σλασκ ήταν δεδομένο, ουσιαστικά το εκμηδένισε. Κι αν για τρία δεκάλεπτα ικανοποίησε, η εικόνα του στο τελευταίο έφερε προβληματισμό.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Μπράις Τζόουνς ήταν αξιόπιστος στην επίθεση κι εκεί που επέστρεψε η Σλασκ, φρόντισε να κρατήσει τη νίκη για την ομάδα του

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο…Άρνολντας Κουλμπόκα ο οποίος έβαλε 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, χρειάστηκε μάλιστα να παίξει έως και στη θέση του σέντερ έχοντας εξαιρετική αντίδραση.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… γενικώς η Σλασκ ήταν απογοητευτική. Στον Άρη, ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς περίμενε πιο πολλά από τους ψηλούς.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ισούφ Σάνον έκανε τουλάχιστον την προσπάθειά του να κρατήσει την ομάδα του.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η αντίδραση του Άρη, κυρίως όμως το θερμό χειροκρότημα υποστήριξης των φίλων του Άρη στον Μπριν Φορμπς καθώς ο Αμερικανός ήταν άστοχος στα ελεύθερα σουτ!

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… τι άλλο από τη χαλάρωση στην τελευταία περίοδο και το γεγονός ότι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης έφτασε έως το 26, κρίθηκε στα τελευταία τρία λεπτά! Το επιμέρους σκορ για τη Σλασκ στην τελευταία περίοδο ήταν .

Aris Thessaloniki Betsson

Head Coach: Igor Miličić No. Player MIN PTS 2P M/A (%) 3P M/A (%) FT M/A (%) OREB DREB REB AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 E. Long* 19:14 0 0/1 (0%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 5 0 2 0 1 0 2 2 P. Lefas 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 B. Jones* 26:23 28 4/8 (50%) 1/1 (100%) 17/18 (94%) 0 2 2 5 1 1 0 3 37 37 7 B. Forbes 22:53 12 1/1 (100%) 1/9 (11%) 7/7 (100%) 0 2 2 1 0 0 0 2 8 8 8 A. Merkviladze 12:35 3 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0 2 2 0 0 1 0 3 1 1 10 J. Forester* 15:13 4 2/2 (100%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1 2 3 0 1 1 2 4 6 6 11 S. Poulianitis 15:11 3 0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 2 0 2 -2 -2 13 E. Bochoridis 17:10 5 1/1 (100%) 0/1 (0%) 3/3 (100%) 0 3 3 2 1 1 0 5 6 6 17 V. Kazamias 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 S. Enoch 20:58 4 1/6 (16%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 2 4 0 1 5 0 3 -3 -3 25 R. Harrell* 22:00 6 3/4 (75%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 6 6 1 0 3 0 4 3 3 98 A. Kulboka* 28:23 20 1/2 (50%) 4/7 (57%) 6/6 (100%) 0 7 7 1 1 1 1 0 29 29 TEAM TOTALS 85 14/26 (54%) 7/28 (25%) 36/39 (92%) 9 32 41 15 5 18 3 27 94