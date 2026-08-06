Η ΚΑΕ Άρης προχωρά σε μια σπουδαία πρωτοβουλία για να βοηθήσει τους πληγέντες των πυρκαγιών.

Μαζί με την ανακοίνωση της απόκτηση του Αντάμ Μοκόκα, η ΚΑΕ Άρης έκανε γνωστή και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό πως θα κάνει δωρεά προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Μάλιστα ευχαρίστησε τουςπυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι δίνουν μάχη για να προστατέψουν ζωές, σπίτια και περιουσίες.

«Ενώ συνεχίζουμε να «ζούμε» το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην ομάδα μας, η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι εργάζονται ακούραστοι για να προστατέψουν ζωές και περιουσίες. Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ θα κάνει δωρεά προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για την αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές», ανέφερε ο Άρης.