Ο Άρης ψάχνει νίκη και βελτιωμένη εικόνα απέναντι στη Σλασκ

Άρης: Ψάχνει νίκη και βελτιωμένη εικόνα απέναντι στη Σλασκ
Ο Άρης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο EuroCup με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20:00) για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να παραδέχεται πως οι παίκτες των «κίτρινων» είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται ώστε η ομάδα να περάσει στο επόμενο επίπεδο και να δείξει βελτιωμένη εικόνα.
Ο Άρης και η Σλασκ έχουν ρεκόρ 2-3 έπειτα από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της regular season στο Group A του EuroCup.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (11/5)
19:00 Κλουζ Ναπόκα-Τσεντεβίτα Ολίμπια
19:00 Νεπτούνας-Μανρέσα
19:00 Μπαχτσεσεχίρ-Χάποελ Ιερουσαλήμ
20:00 Άρης-Σλασκ Βρότσλαβ
21:00 Βενέτσια-Αμβούργο
Κατάταξη
- Μπαχτσεσεχίρ 5-0
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 3-2
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 3-2
- Κλουζ Ναπόκα 3-2
- Μανρέσα 3-2
- Βενέτσια 2-3
- Νεπτούνας 2-3
- Άρης 2-3
- Σλασκ Βρότσλαβ 2-3
- Αμβούργο 0-5
