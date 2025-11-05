Ο Άρης ψάχνει νίκη και βελτιωμένη εικόνα απέναντι στη Σλασκ

Ο Άρης υποδέχεται στο Nick Galis Hall τη Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20:00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του EuroCup, διεκδικώντας την τρίτη νίκη του στη διοργάνωση, με ζητούμενο παράλληλα να δείξει βελτιωμένη εικόνα.

Ο Άρης συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στο EuroCup με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20:00) για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να παραδέχεται πως οι παίκτες των «κίτρινων» είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται ώστε η ομάδα να περάσει στο επόμενο επίπεδο και να δείξει βελτιωμένη εικόνα.

Ο Άρης και η Σλασκ έχουν ρεκόρ 2-3 έπειτα από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της regular season στο Group A του EuroCup.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (11/5)

19:00 Κλουζ Ναπόκα-Τσεντεβίτα Ολίμπια

19:00 Νεπτούνας-Μανρέσα

19:00 Μπαχτσεσεχίρ-Χάποελ Ιερουσαλήμ

20:00 Άρης-Σλασκ Βρότσλαβ

21:00 Βενέτσια-Αμβούργο

Κατάταξη