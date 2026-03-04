Τζώρας: «Οι πρώτες στιγμές ήταν ανησυχητικές, ακούγαμε εκρήξεις, δεν ξέραμε τι ήταν»

Ο αρχηγός της αποστολής της U18 του Άρη Νίκος Τζώρας, μίλησε κατά την άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη και περιέγραψε τις δύσκολες καταστάσεις που έζησαν στο Άμπου Ντάμπι.

Επιπλέον ανέφερε πως όλα τα παιδιά είναι καλά και οι πρώτες στιγμές ήταν δύσκολες, επειδή ακούγαν εκρήξεις και δεν ήξεραν από τι ήταν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Τζώρας:

«Είμαστε στο σπίτι και είμαστε όλοι ασφαλείς, όλα τα παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το κύριο μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψουν και όλοι οι υπόλοιποι, που έχουν μείνει πίσω, είναι οι γονείς των παιδιών αλλά και κάποιοι συνοδοί της αποστολής. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες στιγμές που ήταν ανησυχητικές, από εκεί και πέρα ήμασταν σε σημείο που ήμασταν ασφαλείς όλοι μέσα στο ξενοδοχείο.

Όλα τα παιδιά ήταν καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το τραγικό. Οι πρώτες στιγμές ήταν ανησυχητικές, ακούγαμε εκρήξεις, δεν ξέραμε τι ήταν. Πήγαμε κατευθείαν σε ασφαλές σημείο στο κάτω μέρος του γηπέδου, σε υπόγειο πάρκινγκ. Όλοι ήμασταν ανήσυχοι, δεν έχουμε ξαναβιώσει τέτοιες συνθήκες, όλοι ήμασταν δίπλα στα παιδιά. Οι άνθρωποι που έμειναν πίσω ανησυχούν. Είναι περίπου 13-14 άτομα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και με τη EuroLeague και την πρεσβεία του Άμπου Ντάμπι και την ελληνική κυβέρνηση.

Η EuroLeague έβαλε πτήση τσάρτερ για να είμαστε πίσω. Ήταν σημαντική η συμβολή και της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και της πρεσβείας του Άμπου Ντάμπι και της Κωνσταντινούπολη. ΚΑΕ Άρης και ΑΣ Άρης ήταν μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη».