Η ομάδα Κ18 του Άρη που συμμετείχε στο NextGen Euroleague στο Άμπου Ντάμπι γυρίζει οδικώς από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη.

Οδικώς από την Κωνσταντινούπολη επιστρέφει η αποστολή της ομάδας μπάσκετ Κ18 του Άρη που συμμετείχε στο NextGen Euroleague που διοργανώθηκε στο Άμπου Ντάμπι. Η περιπέτεια της αποστολής των «κιτρίνων» ολοκληρώθηκε και οι παίκτες του Άρη είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η ενημέρωση του Άρη αναφέρει:

«Η ομάδα Μπάσκετ Κ18 του ΑΡΗ, η οποία συμμετείχε στο NextGen Euroleague και στη συνέχεια καθηλώθηκε στο Άμπου Ντάμπι, αφίχθη στην Κωνσταντινούπολη και αυτήν την ώρα επιστρέφει οδικώς στη Θεσσαλονίκη, μετά από κινητοποίηση και πρωτοβουλία του Α.Σ. ΑΡΗΣ και αλλεπάλληλες επαφές με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Πρέπει να τονιστεί πως από το πρωί του Σαββάτου που ο Α.Σ. ΑΡΗΣ ενημερώθηκε για το πρόβλημα που υπήρχε με την επιστροφή της ομάδας από το Άμπου Ντάμπι, κινητοποιήθηκε άμεσα και επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές (υπουργό Εξωτερικών, γραφείο Πρωθυπουργού, Μέγαρο Μαξίμου) και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί καταρχάς η επικοινωνία και η προτεραιοποίηση της αποστολής στην Ελλάδα. Κατόπιν λάβαμε τη δέσμευση για την επιστροφή της αποστολής μόλις το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Σήμερα η Euroleague ανέλαβε με τη χορηγό εταιρία τη μετακίνηση της ομάδας μέχρι την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανησυχία για το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε άμεση επικοινωνία του Α.Σ. ΑΡΗΣ με την αποστολή και στη συνέχεια με το γραφείο Πρωθυπουργού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ενημερώθηκε και ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, που κι αυτός προσφέρθηκε να συνδράμει στην ομαλή επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.

Αφού λάβαμε την έγκριση στο δίκαιο αίτημα για την ασφαλή μετακίνηση της ομάδας, ο πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κ. Κούτρας, υποδέχτηκε την αποστολή, που επιβιβάστηκε σε λεωφορείο, το οποίο ναύλωσε με δικές του ενέργειες.

Σημειώνεται ότι το κόστος μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, που δεν αναλάμβανε η διοργανώτρια αρχή και δεν θέλαμε να βαρύνει τους δικούς μας ανθρώπους έπειτα από αυτή την περιπέτεια, προσφέρθηκε να καλύψει ο Α.Σ. ΑΡΗΣ, αλλά τελικώς καλύφθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση».

