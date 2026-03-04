Άρης: Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η Κ18
Η ομάδα U18 του Άρη συμμετείχε στο τουρνουά NEX Generation της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι το οποίο διακόπηκε το Σάββατο (28/2) λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Για περίπου 72 ώρες ήταν εγκλωβισμένη στο ξενοδοχείο στο οποίο είχαν καταλύσει οι αποστολές των ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά καθώς ήταν κλειστός ο εναέριος χώρος και ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση αεροπορικών πτήσεων.
Με πρωτοβουλία της Euroleague ναυλώθηκε πτήση τσάρτερ χθες το απόγευμα – στο οποίο επιβιβάστηκαν όλες οι αποστολές των ομάδων – και η U18 του Άρη ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στις 5μ.μ. ώρα Ελλάδας.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (3/3) έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθησε το οδικό ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια αυτού κράτησε περίπου δέκα ώρες και σήμερα (4/3) το πρωί έφτασε στο Αλεξάνδρειο όπου τους παίκτες της αποστολής υποδέχθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Συνολικά, 22 μέλη ήταν στην αποστολή της ελληνικής ομάδας. Στο Άμπου Ντάμπι παρέμειναν 18 Έλληνες (δεν ήταν επίσημα συνοδοί της αποστολής) οι οποίοι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τις τοπικές αρχές αλλά και με την ελληνική Κυβέρνηση για τη δική τους επιστροφή στη χώρα.
