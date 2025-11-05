Ο προπονητής του Πανιωνίου Ηλίας Ζούρος αναφέρθηκε στην εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου και την ήττα με την Τουρκ Τέλεκομ.

Μόνο ένα ημίχρονο ήταν μέσα στο ματς με την Τουρκ Τέλεκομ ο Πανιώνιος, καθώς στη συνέχεια, όπως επισήμανε ο Ηλίας Ζούρος οι παίκτες του δεν έμειναν όλοι μαζί και δεν έπαιξαν ομαδικά στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο.

«Συγχαρητήρια στην Τουρκ Τέλεκομ και στον κόουτς Τζαν για τη νίκη τους. Ήταν ένας σκληρός αγώνας για εμάς και δεν υπάρχουν πολλές κουβέντες που θα ήθελα να πω» υποστήριξε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός των «κυανέρυθρων».

Και συμπλήρωσε: «Είχαμε βέβαια αρκετές απουσίες καθώς δεν ήρθαν τρεις παίκτες, ενώ ο Χαντς επίσης είναι με τραυματισμό. Παράλληλα ήταν και δύο νέες προσθήκες που μόλις την παραμονή του αγώνα έφτασαν στην Άγκυρα.

Μετά το πρώτο ημίχρονο, δεν μείναμε όλοι μαζί. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο παράπονό μου. Στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν παίξαμε σαν ομάδα, αλλά πήγαμε σε ατομικές προσπάθειες κι αυτό είναι λάθος.

Αυτός ο αγώνας τελείωσε, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, με τα νέα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα και να ετοιμαστούμε για τον αγώνα του Σαββάτου».

