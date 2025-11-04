Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR Κώστας Σλούκας συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά υπέγραψε το συμβόλαιο του μέχρι το 2027.

Μόλις δέκα λεπτά χρειάστηκαν για να υπογράψει ο Κώστας Σλούκας το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό AKTOR μέχρι το 2027 παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο «κάπτεν» του «τριφυλλιού» συναντήθηκε με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ και συμφώνησαν χωρίς δεύτερη σκέψη για την συνέχιση της συνεργασίας τους για άλλο έναν χρόνο.

Άλλωστε, η πολύ καλή σχέση των δυο ανδρών και η διάθεση τους για να πορευτούν μαζί για μια ακόμη σεζόν αποτελούσε το ιδανικό συστατικό για να επιτευχθεί η συμφωνία.

Όπως αναφέρει στο Gazzetta άνθρωπος από το περιβάλλον του Κώστα Σλούκα η πολύ καλή χημεία που υπάρχει μεταξύ των δυο ανδρών, δεν άφηνε περιθώρια για να μην ολοκληρωθεί άμεσα το deal.

Από τη στιγμή λοιπόν που επικοινώνησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα και κλείστηκε το ραντεβού, ήταν απλώς θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας για την επέκταση του συμβολαίου του έμπειρου γκαρντ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Τα δέκα λεπτά που μόλις χρειάστηκαν για να συμφωνήσει ο Κώστας Σλούκας μαρτυρούν και την επιθυμία του να κλείσει το θέμα άμεσα, καθώς οι υποχρεώσεις «τρέχουν» και ο Παναθηναϊκός AKTOR με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών, καλείται να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες στη συνέχεια της Euroleague.

Στις 8 Ιουλίου του 2023 που πήρε το αυτοκίνητο του ο Σλούκας και βρέθηκε εκείνο το μεσημέρι Σαββάτου στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο του αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό AKTOR ήταν έτοιμος για τη μεγάλη αλλαγή.

Από εκείνη την ημέρα μπήκαν οι βάσεις για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλοεκτίμησης ανάμεσα στον Σλούκα και τον Γιαννακόπουλο, που κάνει τους δυο άνδρες να συνεννοούνται με τα μάτια.