Stoiximan GBL: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Ηρακλής και τα υπόλοιπα ματς
Το σημερινό (20/12) πρόγραμμα της Stoiximan GBL περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μύκονο για την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος.
Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ την ίδια ώρα η Μύκονος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το απόγευμα, στις 18:15, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή στο «σπίτι» του, και παράλληλα ο Άρης αντιμετωπίζει το Περιστέρι .
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:00 Μύκονος - ΑΕΚ ΕΡΤ Sports1
16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΕΡΤ2 Σπορ
18:15 Παναθηναϊκός - Ηρακλής ΕΡΤ2 Σπορ
18:15 Άρης - Περιστέρι ΕΡΤ Sports
