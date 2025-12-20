Η 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινά με τέσσερις δυνατές «μάχες» για τη συνέχεια της σεζόν.

Το σημερινό (20/12) πρόγραμμα της Stoiximan GBL περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μύκονο για την 11η «στροφή» του πρωταθλήματος.

Στις 16:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ την ίδια ώρα η Μύκονος φιλοξενεί την ΑΕΚ. Το απόγευμα, στις 18:15, ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή στο «σπίτι» του, και παράλληλα ο Άρης αντιμετωπίζει το Περιστέρι .

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 Μύκονος - ΑΕΚ ΕΡΤ Sports1

16:00 ΠΑΟΚ - Πανιώνιος ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 Παναθηναϊκός - Ηρακλής ΕΡΤ2 Σπορ

18:15 Άρης - Περιστέρι ΕΡΤ Sports